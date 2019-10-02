تذاكر مباراة الامارات وإندونيسيا بـ20 درهما.. وتعليمات للجمهور

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أعلن اتحاد كرة القدم عن بدء طرح تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب إندونيسيا المقررة يوم 10 الجاري باستاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن الجولة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وبإمكان الجماهير شراء تذاكر المباراة إلكترونياً عبر موقع شركة بلاتينيوم ليست، حيث تتراوح أسعار التذاكر بين 20 إلى 300 درهم، بواقع 20 درهماً للدرجة الثانية، و75 درهم للدرجة الأولى، و300 درهم للمقصورة الرئيسية.

من جهته عقد اتحاد كرة القدم الأحد في مقره بدبي اجتماعاً تنسيقياً ثانياً مع منسقي الجماهير وروابط المشجعين لبحث الترتيبات النهائية للمؤازرة الجماهيرية للأبيض بحضور سالم النقبي رئيس قسم الإعلام باتحاد الكرة المسؤول الإعلامي للمنتخبات الوطنية والرائد أحمد الحداد ممثل الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي.

وناقش الاجتماع آخر التحضيرات الخاصة بالدعم الجماهيري وما تم انجازه خلال الفترة الماضية إلى جانب توفير الأدوات التشجيعية للجماهير من أعلام وشالات ولوحات تشجيعية للاعبين وغيرها من الأمور التي ستزين مدرجات ستاد آل مكتوم يوم المباراة إلى جانب ترتيبات حافلات لنقل الجماهير من مختلف إمارات الدولة وذلك بالتنسيق مع الأندية.

وتقدم الرائد أحمد الحداد ممثل الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي بالشكر لاتحاد الكرة على الجهود المبذولة لتنظيم عملية الحضور الجماهيري والوقوف على متطلبات روابط المشجعين والجماهير، مؤكداً أن إدارة أمن الهيئات والمنشآت بشرطة دبي لن تدخر جهداً في سبيل دعم جماهير المنتخب الوطني والوقوف جنباً إلى جنب لتسهيل عملهم، مطالباً الجميع بضرورة الحضور المبكر إلى ملعب المباراة والتشجيع المثالي الذي يعكس الصورة الإيجابية لكرة القدم الإماراتية