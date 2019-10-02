فيرسلاين: لم أتردد لحظة في قبول تدريب النصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أبدى المدرب المؤقت لفريق النصر، الهولندي فيرسلاين، سعادته بالعودة للعمل في دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه لم يتردد لحظة في قبول المهمة عندما طلب منه ذلك.

وقال أمس خلال المؤتمر الصحافي قبل لقاء الظفرة: «لم يكن لدينا وقت كافٍ للاستعداد للمباراة، وقمنا بدراسة الخصم في آخر لقاءين، حيث قد قدم مباراتين غاية في القوة، لكننا نملك اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز».

ويلتقي النصر مع الظفرة في الجولة الثالثة مساء غد على استاد آل مكتوم، في أول مباراة لفيرسلاين الذي عين خلفاً للبرازيلي كايو، الذي تمت إقالته عقب الخسارة من عجمان. وأضاف فيرسلاين: «لم أكن غريباً على الفريق وشاهدت لقاءاته السابقة كلها، ونسعى حالياً إلى تخطي الفترة الصعبة وتحقيق الفوز».

وأشار فيرسلاين إلى أنه يملك الخبرة الكافية للتعامل مع مباريات الدوري، موضحاً أن الفترة القصيرة التي تولى فيها المسؤولية قبل مباراة الظفرة كان التركيز فيها منصباً فقط على الجوانب الفنية وليس البدنية.