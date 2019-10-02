عبدالمجيد حسين: «فك الارتباط» يسيطر على الجولة الثالثة للدوري

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، أن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، التي تنطلق غداً، ستكون حاسمة ومؤثرة في مشوار الأندية في المسابقة، رغم أن البطولة في بدايتها، إلا أنه وصفها بأنها جولة «فك الارتباط»، خصوصاً أنها تجمع شباب الأهلي خارج أرضه مع الجزيرة، كما يلعب العين مع الشارقة على ملعب «الملك».

وقال حسين لـ«الإمارات اليوم» إن مباريات الجولة الثالثة تعتبر فاصلة ومهمة، لأن نتائجها ستسهم في تغيير مراكز الصدارة، بعدما تساوت ثلاثة أندية في المركز الأول بعد الجولة الثانية، وهي شباب الأهلي والشارقة والعين، بينما أوضح أنه قد لا يتغير ترتيب الأندية في حال انتهت المباراتان بنتيجة التعادل.

وأضاف: «الجولة الثانية شهدت مباريات حاسمة ومهمة، بإقامة (الديربي) الذي جمع الوحدة مع الجزيرة، و(الكلاسيكو) بين الوصل والعين، وأتصور أن هذه المواجهات المباشرة لها تأثير كبير على شكل المنافسة في المرحلة المقبلة».

وأشاد عضو شركة كرة القدم بالنادي بمردود شباب الأهلي في بداية الموسم، وقال: «أعتقد أننا بدأنا الموسم بشكل جيد، خصوصاً في بطولتي كأس الخليج العربي، والدوري، بينما الاستثناء الوحيد كان خسارتنا لقب كأس سوبر الخليج العربي، في المقابل نسعى إلى مواصلة الانتصارات في الدوري، بتحقيق الفوز على الجزيرة، حتى نحقق العلامة الكاملة، قبل توقف المسابقة بسبب خوض المنتخب الوطني تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023».

وتابع: «تحقيق الفوز على الجزيرة يحتاج إلى عمل كبير، خصوصاً أن المنافس من أفضل الفرق في الدوري، من ناحية العناصر التي يضمها الفريق، ومن ناحية الجاهزية، كما أن العين فريق كبير، ومن أبرز المنافسين، والأمر نفسه بالنسبة إلى الشارقة، الذي يسعى إلى استكمال ما حققه في الموسم الماضي».

وتحدث عبدالمجيد حسين عن جمهور شباب الأهلي، والفوز الذي حققه «فرسان دبي» على الفجيرة في الجولة الثانية من الدوري، وقال: «كنا نتمنى حضوراً جماهيرياً أكبر بعد العودة إلى استاد راشد، ونأمل أن نشهد دعماً جماهيرياً أكبر في المباريات المقبلة، أما بالنسبة إلى الفوز على الفجيرة، فقد قدمنا مباراة جيدة جداً، وكانت السيطرة على مجريات اللعب منذ البداية لمصلحة شباب الأهلي، لذلك حققنا فوزاً مستحقاً».

وزاد بقوله: «بالتأكيد الفوز الذي حققه الفجيرة على الوحدة في الجولة الأولى كان بمثابة جرس إنذار بالنسبة إلى لاعبي شباب الأهلي، لذلك ضغطنا بقوة منذ بداية المباراة، ورغم الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، إلا أننا كان بإمكاننا أن نحقق الفوز بنتيجة أكبر إذا استغل اللاعبون الفرص التي حصلوا عليها».

وأشار إلى أن مردود اللاعبين الأجانب جيد، وقال: «الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا انضم متأخراً إلى الفريق، لذلك لم يصل إلى أفضل درجات الجاهزية، كما أنه تحدث معنا حول شعوره بالمفاجأة بسبب الطقس الحار الذي لم يتعود عليه، ولكننا نتوقع أن يظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة، لأنه يمتلك إمكانات جيدة، كما أن السويسري ديفيد مارياني يتطور مستواه إلى الأفضل في كل مباراة، وأحرز هدفاً في مرمى الفجيرة، أما المولدوفي لوفانور هنريكي فكالعادة يبذل جهداً كبيراً في جميع المباريات، والأمر نفسه بالنسبة إلى البرازيلي ليوناردو دي سوزا الذي ظهر بشكل جيد، لذلك أرى أن مردود اللاعبين الأجانب جيد».

وأكد عبدالمجيد حسين أن شباب الأهلي يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، وقال: «الفريق يفتقد بعض اللاعبين الأساسيين، وننتظر عودة أحمد خليل للمشاركة بشكل أساسي، لأن وجوده مهم جداً بالنسبة لنا، رغم أن محمد جمعة بيليه لم يقصر، ويقدم عروضاً قوية، ولا شك أن صغر سنه سيجعله يحصل على الفرصة بشكل أكبر في المباريات المقبلة»، مضيفاً: «الفريق يضم لاعبين على مستوى عالٍ، وهو ما جعل بعض اللاعبين لم يحصلوا على فرصتهم حتى الآن، مثل إسماعيل الحمادي، ولكن لا شك أن جميع اللاعبين سيشاركون في المباريات، والجميع سيحصل على فرصته».

وختم تصريحاته بالحديث عن أن شباب الأهلي يستكمل ما قدمه في الموسم الماضي، وقال: «تحدثنا في بداية الموسم عن ضرورة استكمال ما حققناه في الموسم الماضي، الذي أنهيناه بشكل جيد بالفوز ببطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، ولم يكن من المنطقي أن نبدأ من نقطة الصفر، لذلك نأمل أن يكون نسق الفريق تصاعدياً، وأن نواصل العروض القوية والنتائج الجيدة في المرحلة المقبلة».

- نسعى إلى الفوز على الجزيرة حتى نحصد العلامة الكاملة.

- المواجهات المباشرة لها تأثير كبير على شكل المنافسة في المرحلة المقبلة.