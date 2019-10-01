فيرسلاين: النصر يملك مستقبل مبهر

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد المدرب المؤقت لفريق النصر، الهولندي فيرسلاين، سعادته بالعودة للعمل في دوري الخليج العربي، بعد سنوات كثيرة من التواجد في أبوظبي، مشيراً إلى انه صراحة لم يتردد في قبول المهمة عندما طلب منه ذلك، وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل مباراة الظفرة: "لم يكن لدينا وقت كاف للإستعداد لمباراة الظفرة، وقمنا بدراسته خلال أخر لقائيين وقد قدم مباراتين غاية في القوة ولكننا نملك مجموعة لاعبين قادرين على تحقيق الفوز".

ويلتقي فريق النصر مع الظفرة في الجولة الثالثة من بطولة دوري الخليج العربي بإستاد آل مكتوم يوم الخميس المقبل عند الساعة 6:30 مساءً، في أول تواجد للمدرب الهولندي في قيادة الفريق خلفاً للمدرب البرازيلي كايو، الذي تمت إقالته عقب الخسارة من عجمان.

وأضاف المدرب: "لم أكن غريباً على الفريق وشاهدت كافة لقاءتهم السابقة، وكان من السهل التعامل مع اللاعبين والتركيز على كافة التفاصيل الدقيقة التي أثرت على الفريق في الجانب الدفاعي والهجومي، الوضع لم يكن صعب التعامل معهم ولكن من الصعب بسبب ضيق الوقت قبل المباراة القادمة هو تحديد المشاكل التي يعاني منها الفريق، نسعى حالياً إلى تخطي الفترة الصعبة وتحقيق الفوز خاصة وأن أي إقالة للمدربين تؤثر على أي فريق".

وأشار فيرسلاين، أنه يملك الخبرة الكافية للتعامل مع الفريق ومباريات الدوري بسبب الفترة الكبيرة التي عمل بها هنا في الإمارات، موضحاً أن الفترة الصغيرة قبل المباراة كان التركيز فيها فقط على الجوانب الفنية وليس الجوانب البدنية.

واختتم فيرسلاين، حديثه بأنه متأكد بأن النصر له مستقبل كبير ويملك لاعبين مميزين والجمهور جزء من هذا المستقبل ويطلب الفريق دعمهم.