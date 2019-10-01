الشارقة يفقد خدمات سيف راشد أمام العين

المصدر: منصور السندي- الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أن الفريق سيفقد خدمات لاعبه سيف راشد خلال مباراته المرتقبة بعد غد الخميس مع العين ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم بسبب تعرضه للإصابة عقب مباراة الفريق الاخيرة أمام اتحاد كلباء، مشيرا الى أن اللاعب بحاجة الى راحة لمدة أسبوعين ، لافتا في ذات الوقت الى جاهزية لاعب الفريق ماجد سرور للمباراة بعد تعافيه من الإصابة ،مؤكدا صعوبة المباراة أمام فريق كبير مثل العين ، مشددا على أن فريقه سيخوض المباراة معتمدا على أسلوب العمل الجماعي والتركيز العالي ، فيما أدى الشارقة تدريبه الرئيس أمس على ملعبه بمنطقة الحزانة واطمأن خلاله الجهاز الفني على جاهزية لاعبيه للمباراة.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر النادي في الشارقة " نعرف جيدا صعوبة المباراة ونحترم العين كونه فريق كبير ولديه أيضا حضور كبير ويضم في صفوفه مجموعة من أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي".

وأضاف" بالنسبة لي فإنني فخور بلاعبي الشارقة وسعيد كذلك بان الفريق يتواجد حاليا ضمن فرق المقدمة في الدوري واتمنى الإستمرار في المنافسة بذات المستوى".

وأكد العنبري ان الفريق سيفقد أيضا خدمات اللاعب الحسن صالح بسبب الإيقاف.

وأشار العنبري الى أن استعدادات الفريق جيدة للمباراة حتى يتمكن الفريق من الظهور الجيد ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.