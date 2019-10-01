بني ياس يحتفي بميلاد الحمادي والمازمي وكيني

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

عاش لاعبو فريق بني ياس أجواء من الفرح والسعادة، خلال احتفالية مصغرة نظمها النادي احتفاء بيوم ميلاد اللاعبين سالم الحمادي وعيسى المازمي، ومساعد المدرب ميغيل كيني، وذلك على هامش الحصة التدريبية التي أجرها «السماوي» على ملعبه، أول من أمس، في إطار التحضيرات للمواجهة المرتقبة التي ستجمعهم بفريق الوحدة بعد غدٍ ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وشهدت الاحتفالية تقديم فاصل غنائي من جانب مساعد المدرب ميغيل كيني، الذي أظهر موهبته في الغناء وسط تصفيق من جانب اللاعبين، كما قدم اللاعب عيسى المازمي هو الآخر فاصلاً من الأهازيج الشعبية بمشاركة من زملائه اللاعبين، في حين اكتفى لاعب الوسط سالم الحمادي بالرقص بطريقة رسمت الضحكات على وجوه اللاعبين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بني ياس عبر «تويتر» مقطع فيديو من مشاركة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني وينفريد شايفر، في تقطيع التورتة الخاصة بالاحتفالية وسط حالة من الأجواء الإيجابية عكست الروح الجماعية للفريق، وهو ما يتوقع أن يساعد في خروج الفريق من حالة الإحباط التي يشعر بها اللاعبون في الفترة الحالية بسبب النتائج التي حققوها حتى الآن.

وكان «السماوي» الذي أنهى النسخة الماضية في المركز السادس حقق بداية غير جيدة في الموسم الجاري، بعد أن حصل على نقطتين فقط في أول جولتين من الدوري بتعادله على أرضه في الجولة الأولى أمام عجمان بنتيجة 2-2، فيما تعادل في المباراة الثانية خارج ملعبه في مواجهة فريق الظفرة 1-1.