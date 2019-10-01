دي سوزا: اخترت شباب الأهلي لأنه الأفضل في الإمارات

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى لاعب شباب الأهلي، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، سعادته باللعب في «فرسان دبي»، مبيناً أن رحيله عن الوحدة يعد أمراً عادياً، مشدداً على أنه لا يوجد ما يدعو للاستغراب بشأن انتقاله إلى نادٍ منافس في دوري الخليج العربي.

وقال دي سوزا في تصريحات صحافية إنه اختار شباب الأهلي لأنه الأفضل في الإمارات، لافتاً إلى أن الاحتراف في كرة القدم، بات يجعل انتقال اللاعبين بين الأندية التي تتنافس سوياً أمراً طبيعياً.

وأضاف: «أشعر بسعادة كبيرة بسبب الخطوة التي اتخذتها بالانتقال إلى شباب الأهلي، إذ إن النادي أيضاً سعيد بقدومي، وأتوقع أن أقوم بعمل كبير، خصوصاً مع الراحة النفسية التي أشعر بها مع الفريق واللاعبين».

وتحدث اللاعب البرازيلي عن نتائج شباب الأهلي في أول جولتين من مسابقة دوري الخليج العربي، وقال: «بدأنا بشكل جيد، وحققنا الفوز في مباراتين على حتا ثم الفجيرة، وذلك الأمر مهم جداً في بداية الدوري، لأنه لا يجب أن نخسر نقاطاً في الجولات الأولى، حتى لا تؤثر علينا في مشوار المنافسة على اللقب».

وتابع: «قدمنا مستويات جيدة، إذ حققنا الفوز بثلاثة أهداف دون رد على حتا، وبخمسة أهداف مقابل هدف على الفجيرة، وهي نتائج جيدة، لكن في الوقت نفسه نحتاج إلى تطوير أنفسنا، لأننا في البداية ولم نقدم كل ما لدينا، ولاشك أنه مع توالي المباريات، ستصبح الأمور أكثر صعوبة، بسبب ارتفاع مستويات جميع الأندية، ودخولها أجواء البطولة».

ورداً على سؤال حول رأيه في المباراة المقبلة التي ستجمع شباب الأهلي مع الجزيرة في الجولة الثالثة بعد غدٍ، قال: «بالتأكيد هي مباراة كبيرة، لها أهمية بالنسبة للفريقين، خصوصاً أنها تجمع فريقين يسعيان للمنافسة على اللقب، ولاشك أن الجميع ينتظر هذه المباراة، لأنها من المباريات التي تمنح الفائز دفعة معنوية كبيرة».

وأشاد ليوناردو دي سوزا بالأجواء في فريق شباب الأهلي، وقال: «الأجواء هنا إيجابية جداً، ووجدت ترحيباً كبيراً من الجهاز الفني واللاعبين، وهو ما يؤكد وجهة نظري الصحيحة باختياري الانضمام إلى (فرسان دبي)، ويجعلني أكثر حرصاً على تقديم كل ما لدي حتى أساعد الفريق على تحقيق الانتصارات».

لا أرغب في الرحيل

أكد دي سوزا، أنه لا يرغب في الرحيل عن شباب الأهلي وخوض تجربة أخرى جديدة، وقال: «أنا سعيد جداً هنا، وأنوي الاستمرار مع الفريق أكثر من موسم، ولا أرغب في الانتقال إلى فريق آخر، وسيكون رحيلي عن (فرسان دبي)، في حال عدم رغبة النادي في استمراري مع الفريق».