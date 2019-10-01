الشارقة يستعد للعين بصفوف مكتملة وعودة ماجد سرور

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد إداري فريق الشارقة علي محمد، أن الفريق يواصل تدريباته اليومية على ملعبه، بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، بروح معنوية عالية، وجدية كبيرة، استعداداً للقاء المرتقب مع العين، يوم بعد غدٍ، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، لافتاً إلى أنه باستثناء المدافع الحسن صالح، الذي يغيب عن صفوف الشارقة بداعي الإيقاف، فإن صفوف الفريق مكتملة لمباراة العين التي ستشهد عودة اللاعب ماجد سرور، مشيراً إلى أن الجانب الفني هو دور الجهاز الفني، بينما دورهم كجهاز إداري خارج الملعب هو بثّ روح الحماسة في صفوف اللاعبين، لتقديم كل ما عندهم في الملعب، معتبراً أن نسبة 75% من عطاء اللاعب في الملعب ترجع إلى الروح المعنوية.

وقال علي محمد لـ«الإمارات اليوم» رداً على سؤال عن كيف يستعد الشارقة حامل لقب الدوري الموسم الماضي لمواجهة العين، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب هذا الموسم: «في الشارقة، الكل يقوم بالدور المكلف به، ودورنا في الجهاز الإداري هو خلق الروح المعنوية العالية لدى اللاعبين، وإشعارهم دائماً بأنهم الأفضل». وأضاف: «المباراة المقبلة مع العين مهمة للغاية، وتعد بمثابة مفترق طرق، ودائماً مباريات الشارقة والعين تكون قوية، ولا يؤثر فيها أي نقص في لاعبين صفوف الفريقين».

وأشار إداري فريق الشارقة إلى أن مستويات لاعبي الدوري الإماراتي كلها تعد متقاربة، باستثناء اللاعبين الأجانب الذين بإمكانهم صنع الفارق.