شباب الأهلي يطلب إعادة مباراة بكأس «الصالات».. والسبب «أرضية منزلقة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف المشرف على فريق كرة الصالات بنادي شباب الأهلي، حمد المري، أن ناديه قدم احتجاجاً رسمياً إلى اللجنة التنفيذية للعبة، ضد حكم مباراته مع خورفكان في نصف نهائي كأس الاتحاد التي خسرها «فرسان دبي» 2-4، لعدم تطبيقه المادة 47 بإيقاف المباراة، رغم وجود ظرف طارئ أثر في مجرياتها نتيجة عدم صلاحية أرضية صالة نادي اتحاد كلباء، ما أدى لكثرة انزلاق اللاعبين خلال اللقاء، مطالباً بتطبيق اللوائح وإعادة المواجهة من جديد، على حد تعبيره.

وكانت قطرات الماء تتساقط من جهاز التبريد الرئيس داخل القاعة بسبب الرطوبة العالية، الأمر الذي دفع عمال التنظيف للتدخل في كثير من أوقات المباراة لمسح الأرضية حرصاً على سلامة اللاعبين ومنع انزلاقهم، وهذا ما أوضحته مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المري لـ«الإمارات اليوم»: «تم رفع احتجاج رسمي للجنة التنفيذية على حكم المباراة، لكونه لم يطبق اللوائح الرسمية المتبعة في مثل هذه الظروف استناداً الى المادة 47 من التعميم الصادر من اللجنة للعام الجاري، والتي تنص على أنه إذا قرر الحكم إنهاء اللقاء قبل نهايته لأي ظرف طارئ لا يمكن معالجته وجب إعادة المباراة بالكامل مهما كانت النتيجة»، موضحاً أن «المباراة شهدت فعلياً ظرفاً طارئاً، ولم تتم معالجته بشكل فعلي، لذلك نطالب بإعادة المباراة تحقيقاً للعدالة».

من جهته، نفى الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات، عمران عبدالله، ما يتردد حول عدم صلاحية قاعة اتحاد كلباء لخوض المباريات، واصفاً ما يدور بالساحة بأنه «غير دقيق»، وقال إن «لجنة الصالات حريصة على تطبيق جميع مقومات السلامة والأمان في الصالات الرياضية التي تستضيف منافسات كرة الصالات».

وأوضح أن «جميع الصالات الرياضية في الدولة خاضعة لرقابة لجنة كرة الصالات بالدولة، ولا يسمح بإقامة أي مباراة دون أن تكون صالحة بشكل كامل، وما جرى في المباراة التي فاز بها خورفكان عارض مؤقت، ولم يكن مؤثراً، وتمت معالجته».

الزعابي: ما أثير «مبالغ فيه».. صالة اتحاد كلباء جاهزة تماماً

قال مدير الفريق الأول للصالات في نادي اتحاد كلباء، جاسم الزعابي، إن ما أثير حول عدم صلاحية القاعة الرياضية لاستقبال مباريات كرة الصالات مبالغ فيه وتهويل لا يمت للحقيقة بصلة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن ما حدث هو قطرات ماء قليلة جداً سقطت من جهاز التبريد الرئيس للقاعة بسبب الرطوبة العالية، وتجمع طفيف للماء المتكثف وتمت معالجته باليوم نفسه للمباراة، والصالة جاهزة تماماً»، وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «صالة اتحاد كلباء من الصالات الحديثة على مستوى الدولة، وهذه أول مرة تحدث، وما سقط من ماء قطرات قليلة جداً وغير مؤثرة، ولم تكن مؤثرة في سير المباراة، بحيث انها تسببت بخسارة شباب الأهلي للمباراة، مؤكداً ان الصالة جاهزة لاستقبال المباريات».

خورفكان هزم شباب الأهلي 4-2 في نصف نهائي كأس الاتحاد لكرة الصالات.

عمران عبدالله:

«حريصون على سلامة اللاعبين، وعدم صلاحية الأرضية مبالغ فيها».

حمد المري:

«حكم المباراة لم يطبّق اللوائح الرسمية المتبعة في مثل هذه الظروف».