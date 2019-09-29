النصر يُقيل كايو.. وفيرسلاين مدرباً مؤقتاً

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قررت شركة النصر لكرة القدم، رسمياً، إعفاء المدرب البرازيلي كايو زاناردي من القيادة الفنية للفريق الأول، بعد جولتين فقط من بطولة دوري الخليج العربي، إذ تعادل العميد في الجولة الأولى أمام الوصل، وخسر أمام عجمان بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

وأعلنت الشركة القرار عبر الموقع الرسمي في «تويتر»، وقالت إنها تثمن جهود المدرب خلال الفترة السابقة، كما قررت إسناد المهمة بشكل مؤقت إلى المدرب الهولندي يان فيرسلاين المدير الرياضي للشركة، لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب البرازيلي كايو زاناردي خاض مباراتين فقط مع الفريق في دوري الخليج العربي وجمع نقطة واحدة، كما جمع أربع نقاط من ثلاث مباريات في بطولة كأس الخليج العربي.