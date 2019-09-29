1012 مشاركاً بسباقَي الجري والدراجات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظم مجلس أبوظبي الرياضي، أول من أمس، سباقين مجتمعيين للجري والدراجات الهوائية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بمشاركة 1012 مشاركاً، وبواقع 752 متسابقاً ضمن سباق «أدنوك» المجتمعي للجري في ياس مول، و260 متسابقاً في سباق «مبادلة» المجتمعي للدراجات الهوائية في حلبة مرسى ياس.

ويحرص مجلس أبوظبي على تنظيم السباقات المجتمعية بشكل متواصل، ضمن مساعي المجلس الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية.

وأسفرت نتائج سباق «أدنوك» عن فوز ياسمين عبدالكريم وإدوارد لاركين في سباق 2.5 كم، وهيلين كوري وجيان مارك في سباق خمسة كم، ونيكولا كوبر وجوهاندان مارو في سباق الـ10 كم.