1000 مشارك في «وادي الحلو للجري» ضمن «سباقات قرى الإمارات»

استقطب «سباق وادي الحلو للجري»، أمس، 1000 مشارك من مختلف الفئات العمرية في منطقة بحيرة الحفية بالشارقة، ضمن الجولة الثالثة من «سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026»، في فعالية تهدف إلى تعزيز الرياضة المجتمعية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي.

وتحت زخات المطر على بحيرة الحفية في وادي الحلو، ارتفع منسوب الحماس لدى المتسابقين، فالأطفال يركضون باتجاه خط النهاية، والأهالي يتابعون خطوات أبنائهم بفخر، فيما اختلطت أصوات الرعد بهتافات الحضور، في مشهد منح الجولة الثالثة من سباقات قرى الإمارات طابعاً استثنائياً في محطة الشارقة، جمع الرياضة والطبيعة وروح المجتمع.

وتُعد سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري إحدى أبرز المبادرات الرياضية والمجتمعية في الإمارات، بتنظيم من مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

وتجاوز سباق وادي الحلو حدود المنافسات الرياضية، ليجمع العائلات ومختلف الفئات العمرية حول أنشطة متنوعة، امتدت من السباقات إلى الترفيه والصحة والزراعة، وصولاً إلى دعم المشاريع المحلية والتعريف بمنتجاتها.

وعلى مستوى المبادرات المجتمعية المصاحبة للسباق حضرت مزرعة عبدالله الزعابي وأولاده، التي قدمت جانباً من تجربة الإنتاج الزراعي المحلي.