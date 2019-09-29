صدارة إفريقية لقائمة الهدافين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل هداف فريق اتحاد كلباء، التوغولي بنيال ملابا، صدارته لهدافي بطولة دوري الخليج العربي، رغم تذيل فريقه ترتيب جدول المسابقة من دون أي نقاط، إلا أن اللاعب أعلن عن نفسه بإحراز ثلاثة أهداف في أول جولتين ليتصدر بها القائمة، ويأتي في المركز الثاني وبعدد الأهداف نفسه لاعب عجمان، الغاني وليام أووسو، كما واصل لاعب العين، التوغولي لابا، تألقه وسجل في شباك الوصل، ليرفع رصيده إلى هدفين.

والغريب في قائمة هدافي البطولة، والتي شهدت حتى الآن إحراز 42 هدفاً، عدم وجود هداف الجزيرة والمنتخب علي مبخوت، الذي لم ينجح حتى الآن في إحراز أي هدف في مباراتين، لكنه قام بصناعة هدف رائع في مباراة الوحدة للاعب خلفان مبارك، وقد شهدت الجولة إحراز 27 هدفاً، بزيادة كبيرة على الجولة الأولى، التي لم تشهد سوى 16 هدفاً.