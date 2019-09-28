الشقيقان حبوش يتعانقان في تعادل حتا وخورفكان

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تألق الشقيقان، لاعب حتا لاحج حبوش، ولاعب خورفكان أحمد حبوش، بشكل بارز في المباراة التي تعادل فيها خورفكان مع حتا بهدف لمثله، أمس، ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، التي أقيمت على ملعب اتحاد كلباء، وتقاسما النقاط واحدة لكل فريق، إذ أسهم لاحج بمد الخط الهجومي لفريق حتا بالكثير من الكرات أمام منطقة جزاء خورفكان، كما تسبب بهدف المباراة الذي سجله فريقه، فيما قدم شقيقه أحمد اداءً لافتاً مع فريق خورفكان، وتمكن من إغلاق المساحات أمام محترفي حتا، والتي حالت دون تشكيل خطر على مرمى فريقه.

وتعد المباراة الأولى التي يلعب فيها الشقيقان أحمد ولاحج معاً في دوري الخليج العربي في المباراة نفسها، وهما شقيقا لاعب الوصل حبوش صالح.

وسجل لاعب خورفكان البرازيلي روفائيل جوميريس هدف فريقه في الدقيقة (47)، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ومن مسافة بعيدة بنحو 35 متراً، مستفيداً من مناولة اللاعب أحمد الحفيتي في واحد من أجمل أهداف الجولة، عندما لامست الكرة أعلى الزاوية اليمنى لمرمى حتا.

وسجل لاعب حتا عبدالله كاظم هدف حتا في الدقيقة (68)، مستفيداً من كرة وصلته عرضية من لاحج صالح تسلمها بدقة، وتمكن من مراوغة أحد مدافعي خورفكان وتسديدها قوية داخل المرمى.

وأنقذ حارس حتا درويش محمد كرتين كانتا كفيلتين بفوز خورفكان في الدقيقة (90+1)، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

وكانت المباراة قد ظهرت قوية من جانب خورفكان، وسيطر على معظم مجرياتها، وكاد لاعبه البرازيلي بيدرو جونيور اأن يسجل أول أهداف المباراة بعد مجهود فردي قاده بنفسه، قبل أن يسدد الكرة قوية ذهبت أعلى العارضة بقليل، وسجل خورفكان هدفاً عن طريق اللاعب نفسه، تم الغاؤه بداعي التسلل.

وواصل خورفكان هجومه، وسدد البرازيلي بيسمارك كرة من مسافة بعيدة، تصدى لها حارس حتا مرتين، وأضاع لاعبو حتا فرصتين سانحتين للتسجيل عن طريق الإسباني كريستيان لوبيز، بعد انفراده بمرمى حتا، قبل أن يفقد الكرة لمصلحة الحارس محمد يوسف، بينما أضاع عبدالله جمعة هدفاً مؤكداً، بعد تسديدة قوية من مسافة بعيدة مرت إلى جانب القائم، كما أبعدت عارضة خورفكان كرة رأسية سددها الإسباني لوبيز في أخطر فرص المباراة.

فدائية ماهر جاسم

تعرّض لاعب حتا ماهر جاسم لإصابة كلفته مغادرة المباراة، بعد أن تصدى بفدائية لكرة قوية سددها لاعب خورفكان، حسن أمين، كانت باتجاهها للمرمى، أبعدها ماهر في اللحظة الأخيرة، قبل أن تهز الشباك، وبشكل فدائي، كلفته الإصابة واستبداله باللاعب محمود قاسم في الدقيقة 20، ولولا مبادرة ماهر جاسم لاهتزت شباك فريقه بهدف مبكر، كاد أن يربك الحسابات بشكل كامل.