الاستحواذ نقطة ضعف بني ياس.. وشايفر يشدّد على «مرحلة التعلم»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

واجه فريق بني ياس صعوبة في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في دوري الخليج العربي لكرة القدم، واكتفى بتعادل جديد 1-1 خارج ملعبه أمام الظفرة، وذلك بسبب افتقاره القدرة على الاستحواذ على الكرة واستثمار الفرص العديدة التي حصل عليها، وهو ما بدا تكراراً للأداء ذاته الذي قدمه «السماوي» في مواجهة عجمان، ضمن الجولة الأولى من المنافسة، التي انتهت بالتعادل 2-2.

وبيّنت الإحصائية الرسمية الصادرة عن لجنة دوري المحترفين عقب نهاية المباراة، أن نسبة استحواذ «السماوي» على الكرة كانت ضعيفة، ووصلت إلى 38.6%، مقابل 61.4% لأصحاب الأرض، كما أن لاعبيه سددوا 13 مرة، من بينها 6 على مرمى الحارس خالد السناني، لكن المحصلة كانت تسجيل هدف واحد، فيما كان استحواذ الفريق في مباراة الجولة الأولى أمام عجمان أضعف، إذ بلغ 26.3% فقط، مقابل 73.7% لـ«البرتقالي».

واعترف مدرب فريق بني ياس، الألماني وينفريد شايفر، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، بأن فريقه لايزال في مرحلة التعلم، وأنهم قادرون على تصحيح الأوضاع في الجولات القادمة، وأكد أن لاعبي فريقه لم ينجحوا في السيطرة على الكرة، إذ كانوا يفتقدونها بسرعة كبيرة، خصوصاً في الشوط الأول الذي شهد استقبالهم هدفاً في الدقيقة 36، بوساطة البرازيلي جواو بيدرو.

وقال المدرب الذي لديه خبرة بطبيعة دوري الخليج العربي، بعد أن أشرف سابقاً على تدريب العين وشباب الأهلي: «بالنسبة إلي، فإن الفريق حالياً في مرحلة التعلم، صحيح أننا وقعنا في الأخطاء، وعلينا التعلم منها، كما ذكرت فإننا كنا نفقد الكرة بسرعة في الشوط الأول، ولكن الأداء اختلف في الشوط الثاني، لأننا تجنبنا فكرة الإرسال الطويل للكرة».

وفي المقابل، ركز مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، على أن إحصاءات الاستحواذ على الكرة كانت تميل لمصلحتهم بجانب مع تسع تسديدات، من بينها اثنتان على المرمى، نتج عن إحداهما هدف البرازيلي جواو بيدرو. وقال المدرب في المؤتمر الصحافي: «لقد ظهرنا بشكل جيد في المباراة، أعتقد أن فريقي قادر على أن يظهر بشكل جيد في اللقاءات القادمة».