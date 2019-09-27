جمهور الوصل ينهي خصامه مع زعبيل بعد 309 أيام

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهدت مباراة الوصل والعين حضوراً جماهيرياً كبيراً، إذ ملأ جمهور «الإمبراطور» مدرجات استاد زعبيل للمرة الأولى منذ مباراة الوصل أمام الأهلي المصري في دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال 22 نوفمبر 2018، لينهي الجمهور الوصلاوي خصامه مع مدرجات استاد زعبيل لفترة تجاوزت الـ10 أشهر، ووصلت إلى 309 أيام. لكن النتيجة لم تفرح الوصلاوية، بعد أن خسر فريقهم في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي أمس بنتيجة 3-1.

وحضر جمهور الوصل إلى معقل «الفهود» منذ وقت مبكر، للتجهيز للعودة الاستثنائية، التي رفع فيها الجمهور «تيفو» على شاكلة الشعار التاريخي لنادي ليفربول الإنجليزي «لن تمشي وحيداً»، بينما عادت مجدداً اللافتات التي كان يتميز بها عشاق «الأصفر» ورفعها الجمهور في مدرجات الدرجة الثانية، والتي كان أبرزها رسالة دعم إلى اللاعب عبدالرحمن علي، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الوصل والنصر في الجولة الأولى من الدوري.

وكان جمهور الوصل الأكثر حضوراً في الجولة الافتتاحية من الدوري، من ناحية جمهور الفريق الضيف، إذ كان «الإمبراطور» الفريق الوحيد الذي ملأ جمهوره الجزء المخصص له في مباريات الجولة الأولى، إذ رسم الجمهور الوصلاوي لوحة جميلة في استاد آل مكتوم، في «الديربي» أمام النصر.

من جهته، ملأ جمهور العين المقاعد المخصصة له في استاد زعبيل، بعدما حضر جمهور كبير قبل المباراة بساعتين، لاستقبال حافلة «الزعيم» لحظة وصولها إلى الملعب، في تقليد اعتاد عليه الجمهور العيناوي، بينما وضع المشجعون لافتات تشجيعية، كان أبرزها رسالة دعم إلى اللاعب التوغولي لابا كودجو، الذي عاقبته لجنة الانضباط بغرامة قدرها 1000 درهم، بسبب رفعه قميصاً عليه صورة والده في المباراة الماضية للعين أمام اتحاد كلباء، وكتب الجمهور على اللافتة باللغة الفرنسية «لابا نحن معك».

ولم يستفد الوصل من الحضور الجماهيري الكبير، وأهدر تقدمه بهدف عن طريق ويلتون سواريز، وخسر أمام العين بثلاثة أهداف لهدف.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ الدقائق الأولى، إذ أحرز «الفهود» الهدف الأول من أول فرصة، عندما قاد علي صالح هجمة منظمة ومرر الكرة إلى الإكوادوري فيرناندو غايبور الذي سدد كرة قوية ارتدت من الحارس خالد عيسى، وأكملها البرازيلي ويلتون سواريز في المرمى في الدقيقة 15.

وجاء الرد سريعاً من العين، من ركلة ركنية ارتدت من دفاع الوصل، ووصلت إلى الياباني توساكا شيوتاني الذي سدد كرة قوية في المرمى، محرزاً هدف التعادل في الدقيقة 18، أما الشوط الثاني فشهد تفوق العين بالسيطرة على وسط الملعب، كما أسهمت تغييرات المدرب الكرواتي إيفان ليكو في منح «الزعيم» التفوق، بعدما أضاف بندر الأحبابي الهدف الثاني فور نزوله بدلاً من الصربي أندريا رادوفانوفيتش، عندما سدد الأحبابي كرة صاروخية في المرمى (61)، قبل أن يصنع الأحبابي نفسه الهدف الثالث للتوغولي لابا كودجو (69)، لتنتهي المباراة بفوز العين.

- كان من أبرز الشعارات

التي رفعها جمهور

الوصل أمس، رسالة

دعم إلى اللاعب

عبدالرحمن علي

الذي أصيب بقطع

في الرباط الصليبي

في مباراة النصر

بالجولة الأولى.