لاعبو عجمان ينجون من عنف «توزي».. ويخطفون «النصر»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

نجا لاعبو عجمان من عنف لاعب النصر، البرتغالي توزي، وخرجوا بلا أي إصابات خلال مواجهة الفريقين التي جرت مساء أمس ضمن المرحلة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وفاز عجمان على النصر 3/‏‏‏‏1 رافعا رصيده إلى 4 نقاط، مقابل نقطة للعميد. وكان النصر البادئ بالتسجيل عن طريق براندلي كواس عند الدقيقة 23، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عن طريق أووسو بعدها بثلاث دقائق، ثم أضاف البديل حسين عبدالرحمن هدفا ثانياً (70)، وأكد الفوز فاندر فييرا من ضربة جزاء في الدقيقة 81.

وكانت الأنظار مسلطة على لاعب النصر كارفالو الملقب بـ«توزي»، لمراقبة تصرفاته ضد المنافسين، بعد أن سبق وأصاب اثنين من لاعبي أندية المحترفين بقطع في الرباط الصليبي.

وأعلنت شركة الوصل لكرة القدم الأسبوع الجاري، إصابة المدافع عبدالرحمن علي، بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وأشارت الشركة إلى أن الإصابة تستدعي إجراء عملية جراحية عاجلة، وسيغيب على إثارها حتى نهاية الموسم. وكان عبدالرحمن علي قد تعرض للإصابة في كرة مشتركة مع توزي خلال مباراة النصر الجمعة الماضي، ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي.

وكان البرتغالي تسبب أيضا في إصابة لاعب خورفكان، علي حسين، بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الفريقين في كأس الخليج العربي.

ولم يقدم اللاعب البرتغالي الأداء الذي كان منتظراً منه في مباراة عجمان، واختفى طوال شوطي اللقاء.

وعن أحداث المباراة، فقد جاءت البداية أقل مما كان متوقعاً، حتى الدقيقة 17 عندما ضربت رأسية الاسباني نيغريدو في العارضة وأبعدها الدفاع.

لكن النصر نجح في مناسبة ثانية في أن يُدرك التعادل من هجمة منظمة هيأها نيغريدو إلى زميله براندلي كواس، الذي سدد على يمين الحارس.

ولم يهنأ العميد كثيراً بالهدف، حيث تمكن وليام أووسو من إدراك التعادل من توزيعة مثالية من فاندر فييرا، لم يجد المهاجم الغاني صعوبة في إيداعها داخل الشباك.

وعاد النصر وسجل هدفاً آخر عن طريق كواس مع الدقيقة 30، لكن حكم الساحة ألغى الهدف لوجود تسلل.

وقبل نهاية الحصة الأولى من المباراة طالب لاعبو عجمان بضربة جزاء نتيجة لمس الكرة ليد المدافع محمود خميس، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وفي الشوط الثاني، نشط النصر بصورة واضحة، فيما اكتفى عجمان بالدفاع مع الاعتماد على المرتدات، إلا أن الخطورة ظلت غائبة طوال الوقت، إلى أن نجح حسين عبدالرحمن في ضرب دفاع النصر وتسديد كرة أرضية باغتت الحارس وسكنت على يمينه.

ومن ضربة جزاء أضاف فييرا الثالث لعجمان.

- لاعب النصر، البرتغالي كارفالو، الملقب بـ«توزي»

سبق أن أدت تدخلاته القوية لإصابة لاعبين بالرباط

الصليبي هما لاعب الوصل عبدالرحمن علي

ولاعب خورفكان علي حسين.