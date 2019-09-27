شباب الأهلي يعود للعب على أرضه

المصدر: أحمد طارق - دبي

يعود شباب الأهلي، إلى ملعبه استاد راشد، عندما يواجه الفجيرة في الجولة الثانية من مباريات دوري الخليج العربي، الساعة 6:30، وذلك بعد غياب طويل لـ«فرسان دبي» عن اللعب على ملعبه، إذ لعب الموسم الماضي بأكمله على استاد مكتوم بن راشد، واستاد العوير بسبب تطوير استاد راشد لاستضافة مباريات في كأس آسيا 2019.

ويسعى شباب الأهلي إلى عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبها في الموسم الماضي، بخسارة العديد من النقاط السهلة في بداية الموسم، ما أسهم في ابتعاد الفريق مبكراً عن المنافسة على اللقب، وبعدما استعاد «فرسان دبي» نتائجه الإيجابية، وتقدم إلى المركز الثاني، أهدر فرصة الانقضاض على الصدارة، بسبب النقاط التي أهدرها في الجولات الأولى، وهو ما يرغب الفريق في عدم تكراره في الموسم الحالي.

وحقق «فرسان دبي» الفوز في الجولة الأولى على حتا بثلاثة أهداف دون رد، إذ يراهن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على استمرار تألق المهاجم الشاب محمد جمعة بيليه، الذي أحرز خمسة أهداف مع الفريق، بواقع أربعة أهداف في كأس الخليج العربي، وهدف في الدوري.

من جهته، يخوض الفجيرة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد البداية الرائعة لـ«الذئاب» بالفوز في الجولة الأولى على الوحدة بهدف دون رد أحرزه عبدالله صالح، في أكبر مفاجآت الجولة الافتتاحية للدوري، إذ يعيش الفريق الساحلي أفضل فتراته تحت قيادة المدرب الشاب، الجزائري مجيد بوقرة.