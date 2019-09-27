خورفكان وحتا.. مباراة مغادرة القاع

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستضيف ملعب اتحاد كلباء عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم المباراة التي ستجمع فريقي خورفكان وحتا ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الخليج العربي.

ويحتل الفريقان المركزين الأخيرين في ترتيب الدوري، بعد أن خسر خورفكان أمام الشارقة بهدفين نظيفين، وحتا أمام شباب الاهلي بثلاثية نظيفة، وتتميز المباراة بالأهمية الكبرى لكل منهما، خصوصاً أن الفريقين صعدا للتو من دوري الدرجة الأولى ومتقاربين بالإمكانات، وتعتبر من المباريات الجماهيرية لقرب المسافة بين الناديين.

ويدرك الوافدان الجديدان لدوري الخليج العربي أهمية المباراة ونقاطها التي قد تكون حاسمة بالإسهام بالبقاء في نهاية الموسم، وهو الهدف المعلن لهما رسمياً، ويشكل نيل النقاط، أياً كان عددها، الطموح المشترك لهما.

وبالرغم من خسارتهما في الجولة الأولى إلا أن الفريقين قدّما أداء لافتاً للنظر، ويعطي انطباعاً بأن مواجهة اليوم لن تكون سهلة لأي منهما.

من جهته، أكد مدرب خورفكان، البرازيلي باولو كاميلي، أنه على ثقة عالية بان فريقه سيقدم اداءً جيداً في المباراة، مضيفاً أن فريقه يتطور ويتحسن أداؤه من مباراة لأخرى، مشيراً إلى ان الفريقين قادمان من خسارة في الجولة الماضية، وبالتالي فانهما يبحثان عن الفوز، ما يجعل من المباراة قوية، متمنياً ان يتمكن الفريق من ترجمة الفرص الهجومية المتاحة إلى أهداف.

أما مدرب حتا، اليوناني كونتيس، فقال إنه يقدر إمكانات خورفكان، ويرى ان كل مباراة مهمة، أياً كان الفريق المنافس، وهدفه نيل النقاط الضرورية لتحقيق البقاء.