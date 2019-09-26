«أبوظبي الرياضي» ينظم سباقين مجتمعيين بشعاري «أدنوك» و«مبادلة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم سباقين مجتمعيين، ضمن أجندة الأنشطة الرياضية المجتمعية للموسم الرياضي 2019-2020، حيث سياقم السابق الأول، غداً، بشعار سباق «أدنوك» المجتمعي للجري في ياس مول، فيما يقام السباق الثاني بشعار «مبادلة» المجتمعي للدراجات الهوائية في حلبة مرسى ياس يوم بعد غدٍ.

ويحرص مجلس أبوظبي الرياضي على تنظيم السباقات المجتمعية بصفة متواصلة وبشمولية كل الرياضات ضمن مساعي المجلس الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضتي الجري والدراجات الهوائية.

ويقام سباق الجري وهو الثاني هذا الموسم في ياس مول عند الساعة 08:15 صباح يوم غدٍ لثلاث مسافات رئيسة 2.5 و5 و10 كم، فيما ينطلق سباق الدراجات الهوائية في السابعة صباحاً من يوم بعد غدٍ لثلاث مسافات رئيسة 20 و55 و66 كم.