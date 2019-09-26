الوصل يكشف نياته التنافسية باستقبال العين

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض الوصل مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف العين في الجولة الثانية من مباريات دوري الخليج العربي، الساعة 9:15، على استاد الوصل زعبيل، إذ يختبر «الإمبراطور» نياته في المنافسة على لقب الدوري، بعدما بدأ الموسم بمواجهة صعبة أمام النصر في «الديربي» على استاد آل مكتوم، وانتهت بالتعادل من دون أهداف.

ويسعى «الفهود» إلى الحصول على دفعة معنوية قوية، في حال الفوز على العين، إذ إن هذه المباراة تعد بمثابة مفترق الطرق، واختبار حقيقي لمستواه التنافسي، خصوصاً أن الانتصار في «الكلاسيكو» سيُحدث فارقاً كبيراً بالنسبة لمشوار الوصل في الدوري، من ناحية حصول اللاعبين على ثقة كبيرة بأنفسهم، إضافة إلى زيادة دعم الجمهور للفريق في المباريات المقبلة.

ويواجه الوصل تحدياً صعباً، خصوصاً أنه لم يحقق الفوز على العين سوى مرة واحدة بالدوري، في آخر 10 سنوات، كانت في موسم 2016-2017، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما يتفوق «الزعيم» بشكل كبير على الوصل في مواجهات الفريقين، وآخرها الفوز، الموسم الماضي، ذهاباً في زعبيل بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي الإياب بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما كان فاز «الفهود» في دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة.

وستكون أكبر مشكلات الجهاز الفني للوصل، بقيادة الروماني لورينت ريجيكامب، هي خط الدفاع، بعد إصابة عبدالرحمن علي بقطع في الرباط الصليبي، إضافة إلى غياب عبدالله جاسم بسبب سفره إلى إسبانيا للاطمئنان على ركبته، بعد إصابته بكدمة بها خلال معسكر المنتخب الأولمبي، إذ لن تكون هناك خيارات عدة أمام المدرب الروماني، الذي سيستعين بالبرازيلي لوكاس غالفاو والغاني جورج دووبنغ في خط الدفاع.

في المقابل، يخوض العين المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بفضل سعيد جمعة الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ويأمل «الزعيم» أن يواصل تفوقه التاريخي على الوصل، وأن يحقق فوزه الثاني على التوالي، حتى لا يخسر أي نقاط مبكراً في مشوار المنافسة على لقب الدوري، بينما سيكون أبرز الغائبين عن المباراة، البرازيلي كايو كانيدو، الذي تعرض لإصابة عضلية، ستبعده عن المباراة، إذ كان ينتظر الجمهور العيناوي الظهور الأول للاعب البرازيلي أمام فريقه السابق الوصل، الذي لعب في صفوفه خمسة مواسم، قبل أن ينتقل إلى «الزعيم» بداية من الموسم الحالي.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.



