مستوى اتحاد كلباء يقلق «الملك الشرقاوي»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يحلّ فريق الشارقة، حامل لقب دوري الخليج العربي، ضيفاً ثقيلاً على مضيفه اتحاد كلباء، عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية، وذلك في محطة صعبة على الفريقين، حيث يقابل الملك الشرقاوي فريقاً قوياً تمكّن من إحراج العين في الجولة الماضية حتى الثواني الأخيرة للمباراة، خصوصا أن المباراة تقام على أرضية ملعب كلباء الذي يعد عصياً على الفرق الزائرة.

ويتطلع الشارقة إلى تعزيز فوزه الأخير على خورفكان بهدفين نظيفين، بفوز جديد يعزز من خلاله حظوظه بالمحافظة على إنجاز الموسم الماضي، بينما يسعى اتحاد كلباء إلى نيل أولى نقاطه في الموسم، بعد الخسارة أمام العين 2-3، وفقدانه نقطة التعادل، خصوصاً أنه استقبل هدفاً في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ويدرك «النمور» أن تحقيق الفوز أو التعادل بأقل تقدير، سيعيد الأمور إلى نصابها، في سعيه لتحقيق مركز جيد في ترتيب فرق البطولة، إضافة إلى رغبته في أن يقدم الفريق مباراة مميزة فنياً للحفاظ على وقفة جمهور الفريق خلفه.

ونجح اتحاد كلباء في أن يقف نداً قوياً بوجه الشارقة، الموسم الماضي، عندما فرض عليه التعادل في المباراتين التي جمعتهما وانتهتا بالتعادل 1-1 و2-2.

ويراهن اتحاد كلباء على أن يواصل لاعبه، التوغولي مالابا، تألقه ويتمكن من هز شباك الشارقة، بما يسهم في تحقيق النتيجة الإيجابية، بينما يتطلع الشارقة إلى أن يواصل لاعب الرأس الأخضر، ريان مينديز ومواطنه ريكاردو غوميز، تألقهما ويسجلا الأهداف الكفيلة بالفوز.

وبدوره وصف مدرب اتحاد كلباء، الإيطالي فيفياني، مواجهة فريق قوي ومرشح، في ثاني مباراة على التوالي، بتحدٍّ آخر، ووصف جاهزية فريقه بأنها فرصة جديدة لانتزاع أول ثلاث نقاط في الدوري، مؤكداً أن فريقه حريص على تقديم افضل إمكاناته الفنية والذهنية، وهو يواجه بطل الدوري، ووصف المباراة بالصعبة، لأن كلا الفريقين يطمح لنيل النقاط الثلاث، وأشار إلى أن الفريق مطالب بتقديم المستوى الجيد الذي قدمه في المباراة الماضية أمام العين، وهو الوجه الحقيقي للفريق، والأداء و القتالية نفسيهما خلال المباريات المقبلة.

بدوره، أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أن المباراة ستظهر قوية، مؤكداً أن المباراة ديربي مثير، مقللاً من تأثير الإحباط المحتمل للاعبي النمور بعد الهدف الذي سجل في مرمى كلباء في آخر ثواني المباراة أمام العين، ومبيناً أن الفريق سيحضر في قمة التركيز.

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