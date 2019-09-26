باتنا: جمهور الوحدة «على راسي وعيني»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد مهاجم فريق الجزيرة المغربي مراد باتنا ولاعب الوحدة السابق، أن جمهور العنابي سيبقى دائماً في قلبه، وأن الذكريات الرائعة التي يحتفظ بها لهذا الجمهور الوفي ستبقى عالقة في عقله وقلبه، مشيراً إلى أن جمهور الوحدة كان الداعم الأكبر له خلال وجوده مع الفريق لموسمين متتاليين في جميع المباريات، سواء كانت على ملعب الوحدة أو خارجه.

ويستعد مراد باتنا لخوض مباراة «ديربي أبوظبي» بين الجارين اللدودين الوحدة والجزيرة في التاسعة والربع من مساء غدٍ على استاد آل نهيان في الجولة الثانية من منافسات دوري الخليج العربي، بقميص الجزيرة الذي انتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من الوحدة في صفقة انتقال حر.

وخطف باتنا الأضواء بشدة في مباراة الجزيرة مع النصر العماني، الإثنين الماضي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والتي انتهت بفوز الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وتأهله إلى دور الـ16، وساهم فيها باتنا بجزء كبير في تحقيق الفوز، بعد أن نجح في تحويل مجرى المباراة لمصلحة الجزيرة تماماً في الشوط الثاني، وصنع الهدف الثاني بمهارة عالية للمهاجم الشاب زايد العامري، ثم أضاف الهدف الثالث بمهارة عالية أيضاً بتسديدة قوية لولبية أعلى الزاوية اليمنى البعيدة لحارس النصر إبراهيم المخيني من ضربة حرة.

وقال مراد باتنا لـ«الإمارات اليوم»: «جمهور الوحدة على (رأسي وعيني)، وما بيني وبينهم هو كل محبة وتقدير واحترام، ولا أنسى أن الوحدة وجمهوره هما من صنع نجوميتي، وقدمني العنابي بصورة جيدة لجماهير الكرة الإماراتية، وأتمنى لهم التوفيق، وما سيبقى بيني وبين نادي الوحدة وجمهوره دائماً هو الاحترام المتبادل والمودة والحب، وسأظل أحبهم ويحبونني، وأنا اليوم لاعب في الجزيرة وأسعى للتركيز مع فريقي في مباراة الفريقين غداً». وتابع «أعلم تماماً أهمية مباراة الوحدة والجزيرة في ديربي أبوظبي، هذه المباراة التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير وينتظرها الجميع من جماهير الفريقين، ويسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وإسعاد جماهيره، وتأكيد زعامته للعاصمة، وأتوقع مباراة صعبة للفريقين وهي لا تخضع لأي مقاييس فنية أو معايير، ومن يكن التوفيق حليفه داخل الملعب فسيحقق الفوز».

ونفى باتنا أن يكون انتقاله من الوحدة للجزيرة سيسبب له ضغوطاً قبل المباراة سيعاني منها خلال مشاركته فيها، على خلفية خلافاته السابقة مع إدارة نادي الوحدة والجهاز الفني السابق بقيادة الهولندي هينك تين كات قبل نهاية الموسم الماضي، والتي أدت في النهاية إلى فسخ تعاقده مع الوحدة ورفضه الانتقال إلى نادي الحزم السعودي وتفضيله التوقيع للجزيرة، وقال: «لا أعتقد أنني سأشعر بضغوط نفسية أو جماهيرية قبل أو أثناء المباراة، فأنا لاعب محترف، والمباراة عادية جداً بالنسبة لي، فهى مثل أي مباراة ألعبها سواء كنت في الوحدة أو الجزيرة أو أي نادٍ آخر، وأتمنى أن أكون في الموعد، وأقدم فيها أفضل ما لدي وأساهم في فوز الجزيرة وإهداء نقاط المباراة الثلاث إلى جمهوره وتصدر مسابقة دوري الخليج العربي».

وتابع: «ما يملكه فريق الجزيرة من نجوم مواطنين وأجانب يصل إلى حد التخمة سيكون سلاحاً فعالاً لمصلحة فريقه الجزيرة وليس ضده كما يعتقد البعض، فالجزيرة أصبح الآن لديه توليفة رائعة من النجوم الكبار، وسيدخل المباراة من أجل تحقيق الفوز بكل تأكيد رغم أنها مقامة على ملعب الوحدة، وسنحاول التعامل مع المباراة وظروفها كنجوم كبار دون خوف أو رهبة أو ضغوط من أي نوع، وبكل تأكيد فإن أي لاعب داخل الملعب بفريق الجزيرة سيحاول تقديم أفضل ما عنده ويسعى لأن يكون إضافة قوية للفريق، وهذا شيء إيجابي لنا كلاعبين ويعطينا حماساً كبيراً للخروج بالفوز، ونتمنى أن نكون جميعاً كلاعبين في الموعد ونحقق النصر ونحصل على النقاط كاملة ونهديها لجمهور الجزيرة».

وعن تألقه في مباراة النصر العماني الإثنين الماضي ومساهمته القوية في تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 للبطولة قال: «كانت مباراة صعبة كما توقعناها، والجزيرة يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين الكبار الذين يحتاجون للانسجام السريع مع بعضهم بعضاً، وفي الوقت نفسه فإن هناك لاعبين يحتاجون للراحة في بعض المباريات في ظل أداء الفريق مباراة كل ثلاثة أيام، ولهذا فإن الجهاز الفني يسعى للدفع بأكبر مجموعة ممكنة منهم في المباريات للحفاظ على لياقة وانسجام اللاعبين، وحتى يستطيع الفريق التعامل جيداً مع ظروف كل مباراة يخوضها، خصوصاً أن الفريق تنتظره مباراة صعبة وقوية مع الوحدة غداً».

وأضاف «الأداء لم يكن بالشكل المطلوب في الشوط الأول وكانت الأمور صعبة، وكادت تتعقد المهمة في ظل الأداء القوي لفريق النصر العماني وإضاعته العديد من الفرص السهلة، لكننا عرفنا كيف نسير المباراة في الشوط الثاني لمصلحتنا، وحققنا الفوز وتأهلنا وهذا هو الأهم، والآن نسينا هذه المباراة وكل تفكيرنا منصب على المباراة المقبلة أمام الوحدة».

باتنا:

• لا أعاني ضغوطاً نفسية أو جماهيرية قبل المباراة.

• الجزيرة أصبح لديه الآن توليفة رائعة من النجوم الكبار.