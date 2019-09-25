مدرب خورفكان كاميلي: تنتظرنا مباراة قوية امام حتا ونتطلع للفوز

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اكد مدرب خورفكان البرازيلي باولو كاميلي بانه على ثقة عالية بان فريقه سيقدم اداءا جيدا في المباراة التي ستجمع خورفكان مع حتا ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، والتي ستقام على ملعب اتحاد كلباء مساء الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، واصفا جميع المباريات بالمهمة ولاتوجد واحدة قوية واخرى غير ذلك، مؤكدا في المؤتمر الصحفي الذي اقيم عصر اليوم، بان فريق خورفكان في تطور كبير ويتحسن ادائه من مباراة لاخرى، ويمر الفريق بمرحلة جيدة من الانسجام والتفاهم، خصوصا وان النادي ضم في صفوفه نحو 20 لاعبا جديدا، وهو مايتطلب الى وقت للانسجام، وتابع: الفريقان خورفكان وحتا قادمان من خسارة في الجولة الماضية، بالتالي فان الفريقين يبحثان عن الفوز، مما يجعل من المباراة قوية وانا على ثقة بان الفريق سيعمل مباراة جيدة جدا وطموحنا ان نحقق الفوز، وعن المباراة التي خسرها مع الشارقة في الجولة الماضية قال كاميلي: لاحت لنا فرصا عديدة في اخر مباراة لكننا لم نستغلها، ونتطلع في المباراة مع حتا الى ترجمة هذه الفرص لاهداف واكمل: فريقنا مايزال قيد الانشاء، وعندي ثقة عالية ان الفريق سيتحسن من مباراة لاخرى، وسنعمل معا لتحقيق الانتصارات، وانا مرتاح لحد الان لما يقدمه اللاعبون، هناك تطور من مباراة لاخرى وهذا شيء حافز لتحقيق نتيجة ايجابية امام حتا.