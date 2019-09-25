«ديربي» و«كلاسيكو» في جولة ملتهبة تحدد مصير «الوحدة»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تشهد الجولة الثانية من بطولة دوري الخليج العربي، التي ستقام غداً وبعد غدٍ، مباريات من العيار الثقيل في سباق المنافسة والصدارة، حيث سيشهد اليوم الأول من الجولة كلاسيكو تاريخياً، يجمع الوصل مع العين في زعبيل، بينما سيكون اليوم الثاني على موعد مع ديربي ناري، سيجمع الوحدة مع الجزيرة في مباراة صعبة، خصوصاً على صاحب الأرض الذي تلقى خسارة في الجولة الأولى من الفجيرة، وهذا يعني أن خسارته أمام الجزيرة ستصعّب كثيراً من مهمته، حيث سيكون فقد ست نقاط في أول جولتين.

وكانت الجولة الأولى من البطولة قد شهدت ديربي «بر دبي»، الذي جمع النصر مع الوصل، وكان عند حسن ظن الجماهير في مباراة جيدة وسريعة ببداية الموسم، ولكنها انتهت سلبية، أما الجولة الثانية فسيجد فريق الوصل نفسه في كلاسيكو تاريخي أمام العين، ليخوض مباراتين غاية في القوة بأول جولتين، ويجب على الوصل استغلال غياب اللاعب البرازيلي كايو عن الزعيم، بسبب الإصابة، إذا كان يريد الانطلاق في المنافسة، بينما ستظهر المباراة رغبة العين في الاستمرار بالصدارة، خصوصاً بعد الأداء المتوسط، والفوز بصعوبة على اتحاد كلباء في المباراة الأولى.

أما ديربي أبوظبي، الذي سيجمع الوحدة مع الجزيرة، فسيكون مختلفاً تماماً، حيث سيدفع مدرب الجزيرة بالتأكيد بكل قوته الضاربة، ولن يبقي على عموري على دكة البدلاء بجوار خلفان مبارك، مثلما فعل في المباراة الأولى، التي فاز فيها على الظفرة بسهولة، بينما الوضع سيكون صعباً على الوحدة، الذي تعرض لخسارة قاسية أمام الفجيرة بالجولة الأولى، والخسارة اليوم تعني فقدانه ست نقاط مع بداية الدوري، وبالتالي سيضعف طموح الفريق من البداية والهدف وهو المنافسة والتتويج بلقب الدوري.

وسيستغل حامل اللقب، فريق الشارقة، هذا الاصطدام المبكر مع الكبار في محاولة للابتعاد قليلاً في الصدارة، لكنه سيكون منافساً صعباً في ديربي الشارقة أمام اتحاد كلباء، خصوصاً بعد ظهور الأخير بشكل رائع أمام العين، وتقديم مستوى جيد رغم الخسارة، بينما فاز الشارقة على خورفكان بالجولة الأولى بهدفين دون مقابل.

كما سيستغل فريق شباب الأهلي المباراتين في محاولة لتحقيق فوز جديد بعد فوزه على حتا في الجولة الأولى، لكنه سيكون حذراً في استضافة فريق الفجيرة، الذي يسعى إلى تأكيد أحقيته بالفوز الأول على الوحدة بقيادته الشابة من قبل المدرب الجزائري مجيد بوقرة.

وفي عجمان، سيكون هناك لقاء يجمع صاحب الأرض الذي خطف نقطة التعادل من بني ياس، أمام النصر المنتشي بالأداء الجيد الذي ظهر به في الجولة الأولى أمام الوصل، وكلا الفريقين جمع نقطة في انطلاقة البطولة، وستكون الجولة الثانية مقياساً جديداً لاختبار قوة الفريقين. وفي مباريات أخرى ومتكافئة، وصراع جديد، سيستضيف فريق خورفكان فريق حتا في أول لقاء يجمعهما وهما بالأضواء، بعدما صعدا معاً من دوري الهواة الموسم الماضي، وكلا الفريقين قد خسر في الجولة الأولى من البطولة، كما سيستضيف فريق الظفرة في ملعبه فريق بني ياس في مباراة قريبة أيضاً في المستوى الفني.

ياسر سالم: الفرق المنافسة على اللقب لا تخسر مباراتين متتاليتين

قال لاعب المنتخب الوطني السابق، المحلل الفني في قناة أبوظبي الرياضية، ياسر سالم، إن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، ديربي أبوظبي، التي سيجمع الوحدة مع الجزيرة، ليس لها مقاييس معينة تتحكم في نتيجتها. وأضاف: «هناك ضغوط أكثر على فريق الوحدة، بسبب خسارته المفاجئة في الجولة الأولى أمام الفجيرة، لكن الفرق الكبيرة التي تبحث عن المنافسة على اللقب لا تخسر مباراتين متتاليتين، وهو الأمر الذي يفرض على الوحدة التركيز، والسعي لتحقيق الفوز، رغم صعوبة المباراة وقوة الجزيرة الذي يمتلك وفرة في النجوم والبدلاء، لكنه لايزال يبحث عن الانسجام والتأقلم بين اللاعبين».

وعن كلاسيكو الوصل والعين، قال ياسر سالم: «تعرض ثلاثة مدافعين من الوصل للإصابات، وغيابهم عن المباراة سيؤثر سلباً في الوصل، خصوصاً أنه يواجه العين، الذي أكد خلال مباراته في الجولة الأولى أنه يمتلك خط هجوم قوياً، وهو أفضل خطوط الفريق».

مباريات الجولة الثانية

الخميس

اتحاد كلباء - الشارقة 18:30

الظفرة - بني ياس 18:30

الوصل - العين 21:15

عجمان - النصر 21:15

الجمعة

شباب الأهلي - الفجيرة 18:30

خورفكان - حتا 18:30

الوحدة - الجزيرة 21:15