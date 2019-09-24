الكمالي جاهز لـ«ديربي أبوظبي»

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

شارك مدافع الوحدة، اللاعب الدولي حمدان الكمالي، في تدريبات فريقه أمس، استعداداً لمواجهة الجزيرة في ديربي العاصمة أبوظبي، الذي يقام السبت المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في الجولة الثانية من منافسات دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتعرض حمدان الكمالي للإصابة بـ«دوار في الرأس»، إثر اصطدامه بأحد مهاجمي فريق الفجيرة خلال مباراة الفريقين في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، الجمعة الماضي، وغادر اللاعب بعدها إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية للاطمئنان على حالته الصحية، التي أثبتت سلامته وحاجته للراحة لمدة يومين فقط.

ووفقاً للجهاز الإداري للفريق، فإن اللاعب سيكون جاهزاً لمباراة الجزيرة المقبلة، بعد أن تدرب بشكل طبيعي مع زملائه استعداداً للمباراة، ومن المؤكد دخوله في قائمة الفريق المرشحة لخوض الديربي، الذي يعول عليه فريق الوحدة في تحقيق الفوز رغم صعوبة اللقاء، لتعويض خسارته المفاجئة أمام الفجيرة في الجولة الأولى، وعدم الابتعاد مبكراً عن المنافسة على قمة الدوري.

ويواصل الوحدة تدريباته يومياً على استاد آل نهيان حتى موعد المباراة، تحت قيادة المدير الفني الهولندي موريس شتاين، وبمشاركة جميع اللاعبين، وسيخوضها الفريق مكتمل الصفوف دون غيابات، باستثناء غياب المهاجم الشاب عبدالله أنور، الذي سيعود للمشاركة في التدريبات بعد أسبوعين.