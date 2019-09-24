الظاهري يفوز بجائزة نجم الرياضة المفضل في مسابقة للأطفال بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توّج النجم الإماراتي الشاب راشد الظاهري، بطل رياضة وسباقات الكارتينغ، بجائزة «نجم الرياضة المفضل»، التي جرت ضمن مسابقة نيكلوديون 2019 - أبوظبي لاختيار الأطفال، التي تتم من خلال التصويت المباشر من قبل الجماهير المشاركة.

وجرت المسابقة يوم الجمعة 20 الماضي، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث شارك في استضافتها جيسون ديرولو وهيفاء بيسيسو.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «نهنئ الشاب راشد على هذه الجائزة، وعلى هذه الإنجازات المتواصلة هذا العام، إنه موهبة تستحق هذا التقدير بعد ثبات مستواه الرياضي المتواصل، وصعوده المتكرر على منصات التتويج العالمية، لما يقدمه من إمكانات كبيرة في هذه السن المبكرة، التي توحي بأن أمامه مستقبلاً مشرقاً، سيكون قادراً خلاله على وضع اسمه في سباق السيارات».

وشارك الظاهري، هذا العام، في بطولة العالم لسباقات الكارتينغ الأوروبية، وفي موسمه الأول مع فريق بارولين للسباق حصل على بطولات مختلفة، مثل WSK Euro Serie و WSK Super Master Championship في فئة Mini بالنسبة لسلسلة WSK Master Series، حيث حقق الظاهري خلالها ثلاثة انتصارات من أصل أربع جولات، واعتبر حينها أول إنجاز من نوعه في هذه الفئة على مدار السنوات الست الماضية.

وقال الظاهري: «تشرّفت بانتخابي لجائزة نجم الرياضة المفضل (Nickelodeon Kid)، فقد كان من الرائع أن أتلقى هذا الدعم من الجمهور الإماراتي والعربي، وشعرت بمزيد من الحوافز التي تدفعني لمواصلة النجاح والفوز بمزيد من الألقاب في رياضة الكارتينغ، لاسيما بعد الدعم المتواصل من شركائي ومن المحيطين بي، فهذا يشجعني للمضي قُدماً للوصول إلى مستويات أعلى في سباق السيارات، حتى دخول بطولات سباق السيارات ذات المقعد الواحد».