«كالاندارز» يشارك في دوري «أبوظبي تي 10» الدولي للكريكت

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن فريق «كالاندارز» الباكستاني عن مشاركته في دوري «أبوظبي تي 10» الدولي للكريكت، الذي ينطلق في 14 نوفمبر المقبل، في العاصمة أبوظبي، ضمن مهرجان افتتاحي كبير يحييه مجموعة نجوم، بحضور أشهر الأسماء في عالم الترفيه من بوليوود.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي أمس، بحضور الأمين العام للمجلس عارف العواني، ورئيس فريق «كالاندارز» فؤاد رانا، والمدير التنفيذي عاطف رانا، وأسطورة الكريكت في باكستان شاهد أفريدي، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكت ماثيو بوتشر.

من جهته، قال العواني: «إن الإعلان عن مشاركة كالاندارز يمثل قيمة كبيرة ودفعة قوية لمكانة الدوري على قائمة البطولات الدولية، ويجسد قدرة أبوظبي على استقطاب أبرز الفرق العالمية للمشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة».