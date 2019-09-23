الجزيرة يسعى إلى تأكيد «النصر» في كأس محمد السادس

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

يسعى فريق الكرة بنادي الجزيرة إلى تأكيد تأهله لدور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، عندما يواجه فريق النصر العماني، في السابعة إلا ربعاً من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في إياب دور 32.

وحقق الجزيرة الفوز بجدارة بهدف واحد دون رد في لقاء الذهاب بمدينة صلالة العمانية، أحرزه المهاجم الشاب زايد العامري، وهو ما قد يسهل من مهمته كثيراً في لقاء اليوم، الذي يسعى فيه أيضاً، بجانب تأكيد تأهله لدور الـ16، إلى تكرار فوزه وإثبات جدارته بالتأهل.

ويكفي الجزيرة التعادل بأي نتيجة، بخلاف الفوز أيضاً لحسم تأهله لدور الـ16، فيما يحتاج النصر العماني إلى الفوز بهدفين نظيفين على الأقل لضمان تأهله، وفي حالة فوز النصر بهدف واحد، سيحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد المتأهل لدور الـ16.

ويدخل الجزيرة المباراة مكتمل الصفوف، ومنتشياً بفوزه على فريق الظفرة بهدفين نظيفين في الجولة الأولى من بطولة دوري الخليج العربي، ويسعى لمواصلة عروضه الجيدة ونتائجه المميزة، مدعوماً بوجود نخبة من أفضل اللاعبين المواطنين والأجانب في صفوفه، بقيادة نجمي المنتخب الوطني وأبرز لاعبيه علي مبخوت، الهداف التاريخي للنادي، وصانع الألعاب المخضرم عمر عبدالرحمن، والموهبة خلفان مبارك، ومعهم البرازيلي ماركوس كينو، والمغربي مراد باتنا.

ومباراة اليوم، بخلاف أهميتها في تأكيد تأهل الفريق إلى دور الـ16، فهي بروفة مهمة واختبار جاد لقوة الفريق قبل مواجهته المرتقبة مع جاره الوحدة في ديربي أبوظبي في الجولة الثانية من بطولة دوري الخليج العربي، السبت المقبل، على ملعب محمد بن زايد.

في المقابل، تبدو مهمة فريق النصر العماني غاية في الصعوبة، بعد أن تأخر بهدف نظيف في لقاء الذهاب على ملعبه، ويسعى اليوم إلى تحقيق المفاجأة، وإحراز هدف واحد على الأقل يضمن به اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية، رغم صعوبة المهمة في مواجهة كتيبة النجوم في فريق الجزيرة.

يدير المباراة طاقم تحكيم سعودي مكون من تركي الخضير، ومعه بدر الشمراني وخلف الشمري، والكويتي سعد الفضلي حكماً رابعاً.

ستريبل: المهمة صعبة رغم الفوز في الذهاب

أكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة، يرجن ستريبل، أن فوز فريقه على النصر العماني بهدف نظيف في مباراة الذهاب، لا يعني أن مهمة الفريق ستكون سهلة في لقاء اليوم.

وقال ستريبل في مؤتمر صحافي، أمس: «تنتظرنا مباراة صعبة أمام منافس ليس أمامه سوى اللعب من أجل الفوز، وكل ما أخشاه هو الحمل البدني الزائد على اللاعبين من كثرة توالي المباريات، فقد لعبنا عدداً كبيراً من المباريات في مدة زمنية قصيرة، وسنحاول الدفع باللاعب الجاهز من الناحية البدنية، وربما نريح البعض الآخر، استعداداً لمواجه الوحدة، السبت المقبل، في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي».

من جانبه، قال مهاجم الوحدة، مراد باتنا: «أتوقع مباراة قوية وصعبة، خصوصاً أن المنافس قدم مباراة قوية خلال الشوط الثاني في مباراة الذهاب، ونتمنى أن نكون في أفضل مستوى ونحقق الفوز ونتأهل، ثم نستعد لمباراة الوحدة القوية والصعبة في الدوري».

المدير الفني للجزيرة يرجن ستريبل. من المصدر

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