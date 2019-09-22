الإمارات تتصدر بطولة دبا لبناء الأجسام

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أسفرت منافسات اليوم الأول لبطولة دبا لبناء الأجسام والفيزيك، عن نيل لاعبي الإمارات المركز الأول بخمس ميداليات ملونة، بواقع ثلاث ذهبيات، وفضية وبرونزية، وحلت كندا في المركز الثاني بذهبيتين، ومصر ثالثة بذهبية وخمس فضيات.

وتنوعت ميداليات الإمارات بين ذهبية بناء الأجسام (بودي ستايل) لوزن 80 كيلوغراماً، بينما في الكلاسيك أحرز عبدالله بدر أحمد ذهبية طول 175 سنتيمتراً، وأحرز مروان البلوشي ذهبية طول أكثر من 175 سنتيمتراً، إضافة الى فضية الفئة نفسها، وحققها إبراهيم علي سليمان، وبرونزية حمد المري في الكلاسيك للرجال لطول 171 سنتيمتراً.

وشهد الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي منافسات النسخة الثالثة لبطولة دبا لبناء الأجسام في مسرح الثقافة والفنون بدبا الفجيرة بمشاركة واسعة من المتنافسين.

وأشاد الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي بالتطور المميز الذي تشهده رياضة بناء الاجسام في الإمارات، مؤكداً أن بطولة دبا لبناء الاجسام والفيزيك ينتظرها مستقبل مميز بحيث تصبح إحدى اقوى وأفضل البطولات التي تنظم في الدولة.

وكرم الشيخ أحمد الشرقي بطل العالم بالقوة البدنية فيصل الغيص الزعابي الفائز بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا، كما شمل التكريم عدداً من المنظمين والراعي الحصري ومدير بطولة العالم لبناء الأجسام «الفجيرة 2019» ورواد اللعبة.