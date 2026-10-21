حقيقة كائن غامض مفترس يثير الجدل على الحدود الأميركية المكسيكية

أثار مقطع مصوّر يُقال إنه يوثّق كائناً غريباً يتسلّق جداراً قرب الحدود الأميركية المكسيكية، جدلاً واسعاً بعد ادعاءات بأنه مفترس غير معروف، يقف وراء نفوق حيوانات واختفاء بعضها في منطقة زراعية بالمكسيك، وسط غياب أدلة مستقلة تؤكد هذه الرواية

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الباحث المكسيكي في الأجسام الطائرة المجهولة خايمي ماوسان زعم أن الكائن رُصد في وادي خواريز بولاية تشيواوا، على مقربة من نهر ريو غراندي، وأنه مسؤول عن مهاجمة دجاج وديوك وأرانب في المنطقة، فيما لم تعلن السلطات المحلية عن بلاغات تؤكد وقوع هذه الحوادث أو رصد مفترس مجهول

وبحسب ماوسان، يظهر الكائن في التسجيل بلون أبيض شاحب، وجسم أملس يخلو من الفراء، وأطراف قوية تنتهي بمخالب طويلة، إضافة إلى ذيل ممتد. وقدّر فريقه طوله بنحو ستة أقدام، أي قرابة 1.8 متر، من الرأس إلى طرف الذيل، معتبراً أن مظهره لا يتطابق مع أي حيوان معروف في المنطقة

وذهب ماوسان إلى أبعد من ذلك، إذ وصف الكائن بأنه «يشبه الإنسان إلى حد ما»، وطرح احتمال أن يكون شكلاً من أشكال الذكاء القادم من بُعد آخر، متسائلاً عن سبب ظهوره في المنطقة وما إذا كان ينتمي إلى كائنات «بين الأبعاد». كما زعم أن متخصصين في الحيوانات استُدعوا للمساعدة في تحديد هويته، من دون تقديم نتائج علمية منشورة تثبت هذه الادعاءات

وتعود بداية التحقيق، وفق رواية ماوسان، إلى إفادة من صبي لم يُكشف عن هويته، قال إنه شاهد الكائن يمسك دجاجة من رأسها قبل أن يركض بها نحو شجرة قريبة. وربط الباحث الواقعة بقصة سابقة عن كائن مشابه قيل إنه ظهر عام 2007، من دون أن يقدّم ذلك دليلاً مستقلاً على وجود نوع غير معروف من المفترسات

في المقابل، لا تتوافر حتى الآن أدلة موثقة تثبت أن التسجيل يصوّر كائناً غير معروف علمياً، كما أن الرواية المتعلقة بمهاجمة الحيوانات لم تحظَ بتأكيد رسمي. ولا يكفي شكل الكائن في مقطع مراقبة، بمفرده، لتحديد نوعه أو استبعاد احتمال أن يكون حيواناً معروفاً ظهر من زاوية غير مألوفة أو في ظروف تصوير محدودة

ويُعرف ماوسان بإثارته ادعاءات تتعلق بالأجسام الطائرة المجهولة والحياة خارج الأرض، وقد واجهت بعض الملفات التي ارتبطت باسمه تشكيكاً من علماء ومتخصصين. لذلك، تبقى قصة الكائن المزعوم في وادي خواريز في نطاق الادعاءات المتداولة، إلى أن تتوافر أدلة قابلة للفحص، مثل تسجيلات أصلية واضحة أو تحليل مستقل من خبراء مختصين.