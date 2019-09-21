العنبري: نسعى دائماً إلى إشراك من يفيد الفريق أكثر

المصدر: منصور السندي - الشارقة

اشتكى مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، من ظروف الطقس، التي أقيمت خلالها مباراة فريقه الافتتاحية في دوري الخليج العربي، أول من أمس، أمام خورفكان، وانتهت بفوز «الملك» 2-صفر، في مستهل رحلة دفاعه عن لقب الدوري. وقال العنبري إن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة لم يساعد اللاعبين على إظهار قدراتهم الكاملة.

وقال في المؤتمر الصحافي: حققنا بداية جيدة في الدوري، وحصلنا قبل أيام على كأس السوبر، لكنَّ اللاعبين مطالبون بمضاعفة الجهد في المرحلة المقبلة الصعبة، من أجل البقاء ضمن فرق المقدمة. وتابع: «نجحنا في تحقيق نتيجة جيدة في أول مباراة بالدوري، وأتمنى ألا نواجه بإصابات في المباريات المقبلة، لأننا بحاجة إلى كل اللاعبين».

وعن تأثير غياب الحسن صالح بعد طرده في «السوبر»، قال: عانينا الغيابات منذ بداية الموسم، ونسعى للحصول على بدلاء مناسبين، ولديَّ ثقة بكل اللاعبين. وعن مشاركة ماجد سرور، قال: كنت أخشى عليه غياب التركيز، خصوصاً أنه خاض قبل هذا اللقاء مباراة صعبة في السوبر، لكن رغم ذلك كان تركيزه جيداً.

وبخصوص إشراك عمر جمعة أساسياً، وجلوس سيف راشد في البدلاء، أوضح: «كانت هناك صعوبة في الاختيار بين عمر جمعة وسيف راشد، لكننا بشكل عام نسعى دائماً لإشراك من يفيد الفريق أكثر، وسيف لاعب مهم في الفريق، وغاب عن كأس الخليج العربي للإصابة، وعمر جمعة كان الأكثر جاهزية».

يذكر أن الشارقة سيخرج في الجولة المقبلة لملاقاة كلباء، حيث يسعى للوصول إلى النقطة السادسة، واستغلال المعنويات المرتفعة بعد إحراز لقب «السوبر».

كاميلي: دفعنا ثمن إهدار الفرص

قال مدرب خورفكان، البرازيلي باولو كاميلي، إن الفريق لم يحسن استغلال الفرص، التي أتيحت له في لقاء الشارقة. وتابع في المؤتمر الصحافي: دفعنا ثمن الفرص المهدرة، والتي أستطيع الجزم بأنها كانت أربع فرص محققة. وأضاف: قدما شوطاً أول جيداً جداً، وكنا الأقرب للمرمى. وأكد مدرب خورفكان أن أداء اللاعبين الأجانب في الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى، مشيراً إلى أن تسجيل الشارقة للهدف الثاني بمرمى خورفكان أثر في أداء اللاعبين.