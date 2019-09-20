ماذا قال عموري بعد ظهوره الأول مع الجزيرة

المصدر: معاذ كمبال – أبوظبي

أكد الوافد الجديد لصفوف فريق الجزيرة، الدولي عمر عبدالرحمن "عموري" أنه لا يتعجل خوض المباريات كاملة في الوقت الحال لكن في حال طلب منه مدرب الفريق، الهولندي الهولندي يورجن ستريبل فسيكون جاهزاً للتحدي.

وقال أفضل لاعب في آسيا عام 2016 والذي انتقل لصفوف الجزيرة الشهر الماضي قادماً من الهلال السعودي في تصريحات صحافية: "بالنسبة لي أنا جاهز لخوض مباراة كاملة ولكنني لست متعجلاً ولكن القرار بيد المدرب الهولندي يورغن ستريبل".

وفاز الجزيرة بهدفين نظيفين على ضيفه الظفرة أمس في استهلالية مشوار رحلة بحثه عن التتويج بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم في المباراة التي شارك فيها "عموري" في الدقيقة 74، وساهم في صناعة أكثر من فرصة للتسجيل.

وتابع: "في حال طلب مني البداية كأساسي من أجل مصلحة الفريق فأن جاهز بكل تأكيد وسأكون تحت رهن أشارته بكل تأكيد".

وقال "عموري" في اجابته على سؤال حول رأيه في تحقيق فريقه للفوز: "أبارك لزملائي اللاعبين ولكن كنا نتمنى أن نظهر بمستوى أفضل مما ظهرنا عليه ولكن في بداية الدوري تكون المطالب هي الحصول على النقاط الثلاث".

وأضاف: "بالنسبة لنا فقد تحكما على مجريات المباراة وحصلنا على أكثر من فرصة ولكن لم نستثمرها".

يذكر أن "عموري" كان قد تلقى خلال نزوله لأرضية الملعب تحية كبيرة من قبل جماهير "فخر أبوظبي" التي احتشدت في المدرجات لمتابعة ظهوره الأول.