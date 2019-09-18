نجاح العملية الجراحية للاعب عبد الله الشراري

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اجرى لاعب المنتخب الوطني لاصحاب الهمم ونادي خورفكان للمعاقين في رفعات القوة عبد الله احمد الشراري الظنحاني ظهر اليوم عملية جراحية اجريت له في مستشفى الفجيرة بعد اصابته في كسر بمنطقة الحوض اثناء التدريبات اليومية التي ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة ، وتكللت العملية بالنجاح التام رافقه فيها مدربي اللاعب وليد جمول وجاسم المطروشي والاداري وحيد الحمودي.

وكان اللاعب الشراري قد تعرض للاصابة قبل ثلاثة ايام عندما كان يستعد للمشاركة في بطولة العالم لمصارعة الذراعين والتي ستنطلق منافساتها في بلغاريا في الخامس من اكتوبر القادم، وخلال المرحلة الاخيرة من الاستعدادات

وبالمناسبة تقدم اللاعب الشراري بالشكر والتقدير للكادر الطبي الذي اجرى العملية ولمدربيه والاداري للجهود التي بذلوها خلال الفترة التي شهدت الاصابة واجراء العملية.

بدوره قال المدرب جاسم المطروشي لـ"الامارات اليوم": الحمد لله على سلامة اللاعب وقد ابلغنا الاطباء بان اللاعب سيحتاج لفترة (3-4) اسابيع تقريبا للعلاج قبل العودة التدريجية للتمرينات، مؤكدا انه يشعر بصحة جيدة