تعرف إلى جدول مباريات دوري الخليج العربي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تنطلق الخميس مباريات الموسم الجديد لدوري الخليج العربي، بمشاركة 14 فريقاً، في موسم متوقع أن يكون الأقوى والأكثر إثارة ومنافسة بين عدد من الفرق، خصوصاً في صراع الصدارة، وهو ما كانت بدايته في المباراة النهائية لكأس السوبر بين الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي، وشباب الأهلي حامل لقب كأس رئيس الدولة، حيث كانت المباراة جماهيرية وحماسية، وانتهت لمصلحة الملك بركلات الجزاء الترجيحية، وفي ما يلي نعرض مباريات الدور الأول من البطولة التي تنطلق الخميس 19 سبتمبر.

الجولة 1

الخميس 19-9-2019

الجزيرة - الظفرة 6:45

حتا - شباب الأهلي 6:45

الشارقة - خورفكان 9:15

بني ياس - عجمان 9:15

الجمعة 20-9-2019

الفجيرة - الوحدة 6:30

العين - إتحاد كلباء 6:45

النصر - الوصل 9:15

الجولة 2

الخميس 26-9-2019

إتحاد كلباء - الشارقة 6:30

الظفرة - بني ياس 6:30

الوصل - العين 9:15

عجمان - النصر 9:15

الجمعة 27-9-2019

شباب الأهلي - الفجيرة 6:30

خورفكان - حتا 6:30

الوحدة - الجزيرة 9:15

الجولة 3

الخميس 3-10-2019

النصر - الظفرة 6:30

الجزيرة - شباب الأهلي 6:30

الشارقة - العين 9:15

حتا - اتحاد كلباء 9:15

الجمعة 4-10-2019

الفجيرة - خورفكان 6:30

عجمان - الوصل 6:30

بني ياس - الوحدة 9:15

الجولة 4

الجمعة 18-10-2019

الظفرة - عجمان 6:30

اتحاد كلباء - الفجيرة 9:30

السبت 19-10- 2019

شباب الأهلي - بني ياس 6:30

الوحدة - النصر 6:30

العين - حتا 6:30

الوصل - الشارقة 9:00

خورفكان - الجزيرة 9:00

الجولة 5

الخميس 24-10-2019

الظفرة - الوصل 6:15

عجمان - الوحدة 6:15

الجزيرة - اتحاد كلباء 9:00

حتا - الشارقة 9:00

الجمعة 25-10-2019

الفجيرة - العين 6:15

بني ياس - خورفكان 6:15

النصر - شباب الأهلي 9:00

الجولة 6

الخميس 31-10-2019

شباب الأهلي - عجمان 6:00

اتحاد كلباء - بني ياس 6:00

الوصل - حتا 8:45

الشارقة - الفجيرة 8:45

الجمعة 1-11-2019

الوحدة - الظفرة 6:00

خورفكان - النصر 6:00

العين - الجزيرة 8:45

الجولة 7

الخميس 7-11-2019

الظفرة - شباب الأهلي 6:00

بني ياس - العين 6:00

النصر - إتحاد كلباء 8:45

الجزيرة - الشارقة 8:45

الجمعة 8-11-2019

الفجيرة - حتا 6:00

عجمان - خورفكان 6:00

الوحدة - الوصل 8:45

الجولة 8

الجمعة 22-11-2019

الشارقة - بني ياس 6:00

خورفكان - الظفرة 6:00

اتحاد كلباء - عجمان 8:45

الوصل - الفجيرة 8:45

السبت 23- 11-2019

العين - النصر 6:00

حتا - الجزيرة 6:00

شباب الأهلي - الوحدة 8:45



الجولة 9

الخميس 28-11-2019

الجزيرة - الفجيرة 6:00

الظفرة - اتحاد كلباء 6:00

النصر - الشارقة 8:45

بني ياس - حتا 8:45

الجمعة 29-11-2019

الوحدة - خورفكان 6:00

عجمان - العين 6:00

شباب الأهلي - الوصل 6:00

الجولة 10

الجمعة 6-12-2019

اتحاد كلباء - الوحدة 6:00

حتا - النصر 6:00

الشارقة - عجمان 8:45

العين - الظفرة 8:45

السبت 7-12-2019

الفجيرة - بني ياس 6:00

خورفكان - شباب الأهلي 6:00

الوصل - الجزيرة 8:45

الجولة 11

الخميس 12 - 12- 2019

النصر - الفجيرة 6:00

خورفكان - الوصل 6:00

بني ياس - الجزيرة 8:45

عجمان - حتا 8:45

الجمعة 13-12-2019

شباب الأهلي - اتحاد كلباء 6:00

الظفرة - الشارقة 6:00

الوحدة - العين 8:45

الجولة 12

الخميس 19-12-2019

الجزيرة - النصر 6:00

حتا - الظفرة 6:00

الشارقة - الوحدة 8:45

الفجيرة - عجمان 8:45

الجمعة 20-12-2019

اتحاد كلباء - خورفكان 6:00

الوصل - بني ياس 6:00

العين - شباب الأهلي 8:45

الجولة 13

الجمعة 27-12-2019

الوصل - اتحاد كلباء 6:15

عجمان - الجزيرة 6:15

الوحدة - حتا 8:45

النصر - بني ياس 8:45

السبت 28-12-2019

الظفرة - الفجيرة 6:15

خورفكان - العين 6:15

شباب الأهلي - الشارقة 8:45