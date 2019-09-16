كورنادو: الشارقة يستحق مزيداً من الاحترام

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى لاعب الشارقة، الإيطالي إيغور كورنادو، سعادته بالفوز بثاني ألقابه مع «الملك»، بعد التتويج بلقب كأس سوبر الخليج العربي، على حساب شباب الأهلي، مؤكداً أن الشارقة استحق الفوز باللقب، لافتاً إلى أنه يستغرب تشكيك البعض في فوز الفريق بلقب دوري الخليج العربي، في الموسم الماضي.

وتوّج الشارقة بلقب كأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم، أول من أمس، عقب تفوقه على شباب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي في المواجهة التي جمعتهما على استاد آل متكوم بنادي النصر في دبي، بالتعادل من دون أهداف، ليحصد الشارقة أول ألقابه في الموسم الجديد، وثاني بطولة سوبر في تاريخه والأولى في عهد الاحتراف.

وأكمل الشارقة المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد لاعبه الحسن صالح في الشوط الأول، لاعتدائه على لاعب شباب الأهلي عبدالعزيز هيكل. وقال كورنادو في تصريحات صحافية، إن «الشارقة يستحق مزيداً من الاحترام من أندية دوري الخليج العربي، بعد الإنجاز الذي حققه (الملك) في الموسم الماضي»، موضحاً: «ليس من المنطق أن يتوقع البعض أن يحقق شباب الأهلي فوزاً سهلاً على (الملك)، إذ قدمنا مباراة قوية، وحققنا الفوز باللقب، لنحصل على دفعة معنوية مهمة قبل بدء مسابقة الدوري».

ورداً على سؤال حول رأيه في تجديد عقده مع الشارقة لمدة موسم إضافي، قال: «أعتقد أن تجديد عقدي هو أبلغ رد، للتأكيد على سعادتي الكبيرة مع النادي، ورغبتي في الاستمرار وتقديم المزيد في المرحلة المقبلة، إذ إنني استغربت الأنباء التي تم تداولها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بأنني اقتربت من الانضمام إلى أحد أندية دوري الخليج العربي، ولا أعلم من أين هذه الأخبار».

وأضاف: «أنا أقوم بعملي على أكمل وجه، وأشعر بسعادة كبيرة بعد المردود الذي ظهرت به في الموسم الماضي، وأتمنى أن نواصل بالنسق نفسه في الموسم الجديد، ولا شك أن الفوز بلقب كأس السوبر يمنحنا دفعة معنوية قوية».

وعلق اللاعب الإيطالي على إهداره ركلة الجزاء الأولى للشارقة، مؤكداً أنه لم يشعر بالقلق، وقال: «لم أشعر بالقلق على الإطلاق بأن الفريق سيخسر المباراة، بينما لا تعدّ المرة الأولى التي أهدر فيها ركلة جزاء، بعدما أهدرت الموسم الماضي في مباراة (الملك) أمام اتحاد كلباء، ولكن ذلك الأمر لا يجعلني أتوقف عن تسديد الركلات، خصوصاً أنني سددت 11 ركلة في الموسم الماضي، أحرزت منها 10 تسديدات، إذ إنني المسؤول عن تسديد ركلات الجزاء، وأمر طبيعي أن أهدر أحياناً بعض الركلات».

وتابع حديثه قائلاً: «إهداري ركلة الجزاء لم يقلقني، مقارنة بما شعرت به بعد طرد الحسن صالح في الشوط الأول، خصوصاً أن شباب الأهلي سيطر على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، ولكننا نجحنا في التعامل مع النقص العددي بشكل جيد، ولم يدخل مرمانا أهداف، بينما حاولنا الاعتماد على الهجمات المرتدة لإحراز هدف ولكن لم يحالفنا التوفيق».