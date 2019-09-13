اللقب الخامس يغري شباب الأهلي.. والشارقة لدخول القائمة الذهبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد استاد آل مكتوم، غداً، لاستقبال مباراة قمة بين بطل دوري الخليج العربي الشارقة، وبطل كأس رئيس الدولة، شباب الأهلي، وذلك على لقب كأس سوبر الخليج العربي، حيث يسعى شباب الأهلي لتعزيز هيمنته وسيطرته على هذه المسابقة، التي انطلقت للمرة الأولى مع بداية عصر الاحتراف، ويملك فيها شباب الأهلي أربعة ألقاب، ويأمل أن يعزز رصيده بالخامس، في المقابل يريد الشارقة أن يدخل القائمة الذهبية ويسجل اسمه في قائمة الأبطال، كما سبق أن فعل بنهاية الموسم الماضي، مع دوري الخليج العربي، الذي أحرزه للمرة الأولى في عصر الاحتراف.

يذكر أن شباب الأهلي سبق له التتويج بهذه المسابقة في مواسم 2008-2009، 2013-2014، 2014-2015 و 2016-2017، يليه العين والوحدة، حيث نال كل منهما لقب كأس السوبر ثلاث مرات، فقد توج العين في مواسم 2009-2010، 2012-2013، 2015-2016، والوحدة في 2011-2012، 2017-2018، 2018-2019، فيما فاز الإمارات باللقب مرة واحدة في موسم 2010-2011.

ومن الأرقام المميزة التي يحفل بها الكأس، أن ستة لاعبين يتشاركون في لقب الهداف برصيد هدفين لكل منهم، وهم البرازيلي إيميرسون مع العين في موسم 2010، والجزائري كريم كركار بقميص الإمارات في موسم 2011، البرازيلي هوغو هنريكي مع الوحدة في موسم 2012، والنيجيري إيمانويل إيمينيكي بألوان العين في موسم 2016، بالإضافة إلى المغربي مراد باتنا، الوحيد الذي سجل في نسختين مختلفتين من البطولة مع الفريق نفسه، حيث سجل للوحدة في موسمي 2018 و2019، بينما يظل دياكيه الوحيد الذي سجل في السوبر مع فريقين مختلفين، حيث أحرز هدفاً مع الجزيرة في 2012، وعاد ليزور الشباك بقميص العين الموسم الماضي.

ومن الإحصاءات كذلك أن تسعة حكام أداروا النسخ الـ11 السابقة، حيث تولى الدولي محمد عبدالله حسن وعبدالله العاجل إدارة مباراتين، بينما قاد سبعة حكام مباراة واحدة، هم: محمد بن عمر، فريد علي، محمد عبدالكريم، علي حمد، يعقوب الحمادي، عادل النقبي وسلطان عبدالرزاق.

واعتبر حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، أن الحظوظ متساوية بين الفريقين على أول ألقاب الموسم، وأكد في تصريحات صحافية: «ستكون مباراة قوية بلاشك، فهي مباراة بطولة»، وأضاف: «بعد بداية المباراة وداخل الملعب، الفوز سيكون حليف الأكثر تركيزاً، وسنسعى إلى أن نكون ذلك الفريق»، وتمنى الحوسني مساندة جمهور الملك، مضيفاً: «أتمنى أن يوجد جمهورنا بكثافة في المدرجات مؤازراً للاعبين داخل الملعب، فدوره لا يقل عن دور اللاعبين، وقد عودنا دائماً على الوقوف خلفنا، وإن شاء الله بوقفته ستكون البطولة من نصيب الملك».

من إحصاءات الكأس

- توِّج شباب الأهلي في أربع مناسبات.

- يملك الوحدة والعين ثلاثة ألقاب لكل فريق.

- الصقور سبق له التتويج مرة واحدة.

- المغربي باتنا الوحيد الذي سجل في نسختين مختلفتين مع فريق واحد.

- دياكيه الوحيد الذي سجل مع فريقين مختلفين.

- تسعة حكام أداروا النسخ الـ11 الماضية من الكأس.

- محمد عبدالله حسن وعبدالله العاجل الوحيدان اللذان

أدارا مباراتين في السوبر.

محمد جابر واثق من الفوز على «الملك»

قال مدافع شباب الأهلي، محمد جابر، إن مواجهة الشارقة ستكون صعبة وقوية، وأكد ثقته بفوز شباب الأهلي وتتويجه، وأضاف في تصريحات صحافية: «الفوز بالمباراة سيكون خير بداية للفريق مع انطلاقة الموسم الجديد»، وأشاد محمد جابر بزملائه الأجانب الجدد في الفريق، وباللاعبين المنضمين حديثاً إلى الفريق.