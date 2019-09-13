9 لاعبين جدد يعززون صفوف الشارقة وشباب الأهلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عزز فريقا الشارقة وشباب الأهلي صفوفهما بتسجيل تسعة لاعبين جدد، بواقع خمسة للشارقة وأربعة لشباب الأهلي في الانتقالات الحالية، وينتظر أن يظهر معظم هؤلاء اللاعبين في كأس سوبر الخليج العربي غداً.

ولم يجد الشارقة صعوبة كبيرة في تعويض رحيل هدافه البرازيلي، ويلتون سواريز، إلى الوصل، حيث قام بقيد لاعب الرأس الأخضر، ريكاردو غوميز، من بارتيزان بلغراد الصربي، وقام كذلك بدعم وفريقه بلاعبين مواطنين مميزين، فضم ثلاثي الوحدة سالم سلطان ومحمد عبدالباسط وطارق الخديم.

ويعتبر الثنائي الخديم وعبدالباسط من العناصر المهمة التي شاركت مع العنابي في الموسم الماضي، حيث خاض الأول 18 مباراة ولعب الثاني 21 مباراة، فيما ظهر سالم سلطان في سبع مباريات.

أما رابع المواطنين في الشارقة فهو محمد خلفان، الذي لعب مع الفجيرة سابقاً 17 مباراة في الموسم الماضي. في المقابل، وبعد أن استغنى شباب الأهلي عن ثلاثة من أجانبه: الإكوادوري أيوفي والأرجنتينيان ايمليانو وماورو دياز، احتفظ بأجنبي وحيد هو لوفانور، واستعان بلاعب محلي وحيد هو قائد بني ياس السابق، يوسف جابر.

ورغم تأخر شباب الأهلي في الإعلان عن صفقات الأجانب، إلا أن الفريق نجح في النهاية في كسب ثلاثة لاعبين مميزين، كان أولهم السويسري ديفيد مارياني (28 سنة)، قادماً من نادي ليفسكي صوفيا البلغاري، والأرجنتيني كارتابيا (26 سنة) من فريق ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، ثم الصفقة الأهم بالتعاقد مع نجم الوحدة وهدافه سابقا ليوناردو دي سوزا (27 سنة)، الذي سبق له تسجيل 19 هدفاً في 29 مباراة بمسابقات المحترفين مع الوحدة.

صفقات «المقيمين»

لم تخلُ صفوف شباب الأهلي والشارقة من صفقات خاصة بفئة اللاعبين المقيمين، ففي الوقت الذي أعلن الشارقة عن لاعب واحد ضمن هذه الفئة، وهو البرازيلي ماركوس ميلوني، سجل شباب الأهلي ثلاثة برازيليين، هم: جوستافو هنريكي، ويسلي بيريرا، وليوناردو سباداسيو، ولم يشارك أي من اللاعبين الثلاثة مع الفريق في أي مباراة رسمية، حتى نهاية الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي.

تعاقدات الشارقة

- ريكاردو غوميز

- سالم سلطان

- محمد عبدالباسط

- طارق الخديم

- محمد خلفان

شباب الأهلي

- ديفيد مارياني

- يوسف جابر

- كارتابيا

- ليوناردو