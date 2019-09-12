البطائح يختتم معسكر مقدونيا بتجربة فنية قوية

اختتم الفريق الاول لنادي البطائح معسكره الخارجي الذي اقامه في مقدونيا استعدادا لخوض منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة و للموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى.

وحقق البطائح الفوز على فريق ذيتشكو المقدوني بهدفين مقابل هدف واحد وذلك في اخر مباراة ودية للفريق حيث سجل هدفي البطائح البرازيلي أليكس والبحريني احمد جلال ( فئة المقيم).

من جهته، اكد مدرب الفريق، المصري طارق السيد عبدالغفار، للامارات اليوم المباراة الاخير ة انها كانت تجربة مميزة لارتفاع مستواها الفني وكونها جائت امام فريق قوي، مبينا ان المستويين الفني والبدني للفريق بتحسن مستمر.

يذكر ان فريق البطائح، الوافد الجديد لدوري الدرجة الأولى، حقق انتصارين وتعادلا، خلال المعسكر الخارجي للفريق ايضا حيث تعادل البطائح في الودية الأولى مع سكوبيا إف سي بهدف لمثله بينما فاز في المباراة الثانية على فريق غلوبال بيسا إف سي بنتيجة (4-1)، كما خاض البطائح مباراة قوية مع فريق كاستريوتي الهابط في الموسم الماضي من دوري المحترفين الألباني، وفاز بنتيجة (2-1).