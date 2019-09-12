376 لاعباً يشاركون في برنامج الدورات الرياضية بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق مجلس الشارقة الرياضي، برنامج الدورات الرياضية التحضيرية للألعاب الجماعية للموسم الرياضي 2019- 2020 ويستمر حتى 28 الجاري، ويشمل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد لفئات البراعم والصغار والأشبال بمشاركة أندية الشارقة والبطائح والمدام والذيد وخورفكان ومليحة واتحاد كلباء ودبا الحصن، وتضم المباريات دورات ثنائية ورباعية وحصصاً تدريبية لإتاحة الفرصة للاعبين للمشاركة واكتشاف المواهب الجديدة.

وشهدت مباريات كرة السلة للفرق المختلفة مشاركة 111 لاعباً، فيما شهدت مباريات الكرة الطائرة مشاركة 65 لاعباً، فيما يتوقع أن يشارك في مباريات كرة اليد من ثمانية فرق ما لا يقل عن 200 لاعب، ليكون العدد الكلي للاعبين المشاركين في الألعاب الثلاث 376 لاعباً.