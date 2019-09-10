ليما: اللعب مع النصر والعين في بداية الدوري ليس «سوء حظ» للوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، أن «الإمبراطور» يجب أن يستعد جيداً لانطلاقة دوري الخليج العربي، بعد خسارة الفريق أمام الفجيرة في الجولة الثالثة من مباريات كأس الخليج العربي، مشدداً على صعوبة أول جولتين لـ«الفهود» في بطولة الدوري أمام النصر والعين، بينما أشار إلى أن مواجهة الفريقين في بداية البطولة لا تعد «سوء حظ» بالنسبة إلى «الفهود»، مبدياً ثقته بقدرات لاعبي الفريق.

وقال ليما في تصريحات صحافية، إنه لا شك في أن الوصل تنتظره بداية صعبة في انطلاق مسابقة دوري الخليج العربي، موضحاً: «سنلعب في الجولة الأولى أمام النصر على أرضه، وهي مباراة لها حسابات خاصة، لأنها ديربي، وهذا النوع من المباريات تكون فيه حظوظ كل فريق 50% لتحقيق الفوز، وعلينا أن نكون في أفضل مستوياتنا حتى نقدم مباراة قوية، ونكون جاهزين لهذه المباراة».

وأضاف: «لا يقتصر الأمر على مواجهة النصر في الجولة الأولى، ولكن تنتظرنا مباراة أخرى قوية أمام العين في الجولة الثانية على ملعبنا، ورغم صعوبة المباراتين، لا أرى أنه من (سوء حظ) الوصل أن يلعب أمام هذين الفريقين في بداية مسابقة الدوري، لأننا سنلعب أمام جميع الأندية، وإذا حقق الفريق الفوز على النصر والعين، سيختلف الوضع كثيراً وسنحصل على دفعة معنوية كبيرة، لذلك يجب أن نستعد جيداً، وأن نقدم كل ما لدينا، لأننا لدينا طموحات كبيرة».

وسيلعب الوصل في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي أمام النصر على استاد آل مكتوم في 20 الجاري، قبل أن يستضيف العين في الجولة الثانية على استاد زعبيل في 26 من الشهر نفسه، في المقابل تحدث فابيو ليما عن مباراة «الإمبراطور» أمام الفجيرة، التي فاز فيها «الذئاب» بهدف دون رد، وقال: «أهدرنا العديد من الفرص، وارتكبنا أخطاء كبيرة، ويجب علينا أن نعمل خلال الفترة المقبلة، على علاج هذه الأخطاء».

وأضاف: «أنا لم أظهر بشكل جيد أمام الفجيرة، وأهدرت العديد من الفرص، وكان يجب أن أكون أكثر تركيزاً، علماً أنني أتدرب بكل قوة، وسأعمل خلال المباريات المقبلة، لأن أكون أكثر فعالية أمام المرمى».

أما بالنسبة إلى ظهوره بمستوى مختلف في بداية الموسم الجاري، وتحسن مردوده مقارنة بالموسم الماضي، قال: «استعددت بشكل جيد خلال فترة الإعداد، مقارنة بالموسم الماضي، الذي كنت أعاني فيه إصابة وأجريت عملية جراحية أبعدتني عن المعسكر الخارجي، ومن جانبي أسعى جاهداً للظهور بشكل مختلف وبصورة أفضل في الموسم الجديد».

الصفقات الجديدة إضافة للفريق

أشاد اللاعب البرازيلي فابيو ليما بمردود الصفقات الجديدة في الوصل، وقال: «لعبنا حتى الآن أربع مباريات، في بداية الموسم، باللعب أمام الهلال السوداني مرتين في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وأمام حتا والفجيرة في كأس الخليج العربي، والوصل قام بتعاقدات جيدة، واللاعبون قدموا إضافة للفريق، إذ ظهر ذلك خلال المباريات الأربع، وبالفعل هناك انسجام بين اللاعبين الجدد واللاعبين الموجودين سابقاً في الفريق، وبالتأكيد سيرتفع هذا الانسجام مع توالي المباريات، ومع اكتمال صفوف الفريق، بعودة اللاعبين الدوليين».