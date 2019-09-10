التاريخ يرجّح كفة شباب الأهلي.. والشارقة يتسيد في آخر موسمين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر في الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل، مباراة كأس سوبر الخليج العربي التي تجمع بين الشارقة بطل دوري الخليج العربي وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، وتعود البطولة إلى أرض الإمارات بعد أن أقيمت في مصر الموسم الماضي.

ويشارك الشارقة في مسابقة كأس سوبر الخليج العربي لأول مرة في تاريخه، بعد أن حصد لقب دوري الخليج العربي بجدارة واستحقاق. أبناء المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري فازوا في 17 مباراة وتعادلوا في ثماني مباريات، بينما لم تفصلهم عن موسم دون هزيمة سوى خسارة واحدة جاءت أمام الوصل في الجولة 22 من مسابقة الدوري.

ويعتبر شباب الأهلي أكثر فرق دورينا مشاركة وفوزاً بكأس السوبر، حيث تعتبر هذه المشاركة هي السادسة لشباب الأهلي، الذي فاز في أربع من مشاركاته الخمس الماضية في البطولة، متوجاً بألقاب مواسم 2008-2009، 2013-2014، 2014-2015 و2016-2017 بينما خسر كأس سوبر 2009-2010 أمام العين.

والتقى الفريقان في 31 مناسبة في جميع البطولات في عصر الاحتراف، انتصر شباب الأهلي في 16 منها، وتفوق الشارقة في خمس مباريات، بينما انتهت 10 مواجهات بالتعادل. وبينما تبدو كفة شباب الأهلي غالبة تاريخياً، فإن الشارقة لاقى نجاحاً في الموسمين الماضيين، حيث فاز الملك بثلاث مواجهات من آخر أربع مباريات بين الفريقين.

من جانبه، أكد مدافع نادي الشارقة عبدالله غانم، أن فريقه في كامل استعداده الذهني للمباراة، وقال: «سنكون في كامل استعدادنا الذهني والبدني للمباراة أنا وكل زملائي اللاعبين، المباراة صعبة ومنافسنا فريق متمرس وقوي ويجب علينا العمل بجد حتى نتمكن من تحقيق الفوز».

وأضاف «أعتقد أن حظوظ الفريقين متساوية، وسنعمل على ترجيح كفتنا داخل الملعب» ودعا غانم جمهور الشارقة للمؤازرة، مضيفاً: «جمهورنا سيكون كلمة السر في اللقاء، امتلاء المدرج بجمهورنا هو الدافع لنا، وهو ما ننتظره في ملعب آل مكتوم حتى نتمكن من الاحتفال معاً باللقب».

من جانبه، أكد لاعب شباب الأهلي عبدالله النقبي، أهمية المباراة، وقال: «بالنسبة لنا كلاعبين فإن طموحنا الانتصار، والمباراة صعبة ولن نخيّب ظن جمهورنا الذي يساندنا ويقف بجانبنا دوماً، ومن خلاله استطعنا تحقيق نتائج ممتازة الموسم الماضي، وتوجنا ببطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي».

وأشار لاعب وسط شباب الأهلي إلى أن التتويج بلقب كأس سوبر الخليج العربي سيكون دافعاً قوياً للاعبين في بداية الموسم.