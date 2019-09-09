تعرف الى سبب عقوبة لاعب النصر مهند خميس

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الاثنين بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي تغريم لاعب النصر مهند خميس 50 الف درهم وإيقافه مباراة واحدة بخلاف عقوبة الطرد بسبب اعتدائه على لاعب شباب الأهلي فيديريكو كارتابيا بدون كرة خلال مباراة الفريقين الاخيرة ضمن مباريات الجولة الثالثة في كأس الخليج العربي.

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان رشود الزيودي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع" معاقبة لاعب النصر مهند جاء بناء على تقرير قدمه للجنة حكم المباراة لذلك أوقعت اللجنة عقوبة إضافية بحقه".