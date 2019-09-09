«المحترفين» تُجري ترتيبات السوبر بين الشارقة وشباب الأهلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت رابطة المحترفين أمس، الاجتماع التنسيقي الفني لمباراة كأس سوبر الخليج العربي، التي ستجمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي في الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي. وتقرّر أن يكون فريق الشارقة على يسار المنصة بصفته بطل الدوري، وشباب الأهلي على اليمين بصفته بطل كأس رئيس الدولة. وسيرتدي الشارقة الأبيض كاملاً، بينما سيلعب شباب الأهلي بالطقم الأحمر كاملاً. وتم التأكيد على المادة 15 من لائحة المسابقة في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية مباشرة دون الحاجة الى شوطين إضافيين. ويجري التدريب الرسمي على استاد المباراة يوم الجمعة المقبل ولمدة ساعة كاملة لكل فريق، حيث يبدأ الشارقة في السابعة مساءً، ثم شباب الأهلي في الثامنة والربع مساء. واتفق الفريقان على أن يكون التدريب مغلقاً باستثناء أول ربع ساعة المخصصة لوسائل الإعلام. ويعقد المؤتمر الصحافي للمباراة الساعة 4.30 من مساء الجمعة على الملعب نفسه.

سيرتدي الشارقة الأبيض كاملاً وشباب الأهلي الأحمر كاملاً.

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