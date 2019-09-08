3 مكاسب مهمة للعين بعد حسم قمة الكأس أمام الجزيرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

احتفل فريق العين لكرة القدم بفوزه الأول هذا الموسم، وجاء على حساب مضيفه الجزيرة في ثالثة جولات كأس الخليج العربي، بنتيجة كبيرة 3-صفر، ليضع العين النقطة الرابعة في رصيده ضمن المجموعة الأولى، بينما ظل الجزيرة بنقاطه الثلاث لكن من ثلاث مباريات، مقابل مباراتين للعين فقط.

وشهدت قمة الكأس غيابات بالجملة من الفريقين، لكنَّ اللاعبين الشباب كانوا في الموعد وقدموا مباراة كبيرة، خصوصاً من جانب العين، الذي حقق ثلاثة مكاسب رئيسة بعد الفوز، أبرزها التألق الكبير لنجمه البرازيلي كايو، في أول مشاركة رسمية له مع العين، بجانب تألق مجموعة من اللاعبين الشباب ما يبشر بمستقبل كبير لفريق العين، إلى جانب تفوق الحارس محمد بوسندة، ما يمنح العين حارساً مميزاً بديلاً عن حارسه الأساسي خالد عيسى.

في المقابل، قدم الجزيرة مباراة جيدة أيضاً، وظهر المغربي مراد باتنا بشكل متميز، قبل استبداله في الشوط الثاني الذي شهد أيضاً إشراك البرازيلي كينو، بانتظار اكتمال صفوف الفريق الذي يضم بين عناصره الموهوب «عموري»، والهداف علي مبخوت، وصانع الألعاب المتميز أيضاً خلفان مبارك، وجميعهم في معسكر المنتخب الحالي، تحضيراً للقاء ماليزيا في تصفيات المونديال ونهائيات آسيا.

1- البرازيلي كايو

لعل أبرز مكاسب الزعيم في المباراة، هو التأكيد على نجاح أهم صفقاته هذا الموسم، وذلك بعد التعاقد مع النجم السابق لفريق الوصل، البرازيلي كايو، الذي أحرز هدفين في أول مباراة له مع فريقه الجديد، ليثبت أنه لايزال قادراً على العطاء، وسيكون أحد أهم لاعبي الموسم. وأظهر كايو، إلى جانب موهبته الكبيرة، روحاً عالية خلال المباراة، بجانب تمركزه الصحيح ليكون إضافة قوية بجوار اللاعب التوغولي لابا كودجو.

2- اللاعبون الشباب

قدمت مجموعة من اللاعبين الشباب عرضاً رائعاً في مباراة الجزيرة، أبرزهم الفرنسي الجنسية ذو الأصول المصرية عمر ياسين، الذي قدم مستوى كبيراً عقب اشتراكه، إضافة إلى صناعة الهدف الثالث ببراعة لجمال معروف. وقدم لمسات فنية أظهرت قدرته ومهارته الفنية المتميزة. يذكر أن ياسين مسجل في صفوف العين كلاعب مقيم. إلى جانب مزيواني، وهو أيضاً لاعب فرنسي شاب، وكذلك لاعبين آخرين.

3- محمد بوسندة

أثبت الزعيم أن لديه حارساً بديلاً متميزاً، هو الحارس محمد سعيد بوسندة، الذي حافظ على نظافة شباكه خلال المباراة. وكان خطأه الوحيد حينما تسبب في ركلة جزاء، لكنه قام بتصويبه بالتصدي لها ببراعة، ليكون خير بديل للحارس خالد عيسى، الموجود في صفوف المنتخب الأول بالفترة الحالية.

ليكو: لست في الإمارات للسياحة

أكد مدرب العين، الكرواتي إيفان ليكو، أنه يقود العين لتحقيق الانتصارات، وتابع في حديث لقناة أبوظبي الرياضية: «لست في الإمارات من أجل السياحة». وأضاف: اسألوا من تدربوا تحت قيادتي، أنا هنا للفوز بالمباريات، فقد قدمت الموسم الماضي في بلجيكا موسماً جيداً، خصوصاً في أبطال أوروبا، وأنا هنا لأستمر في ذلك.

وأضاف: «أعلم أن الفريق يبحث دائماً عن البطولات والإنجازات، وأنا هنا من أجل ذلك». ووعد المدرب جماهير العين بأنه سيصنع فريقاً مقاتلاً، ومنافساً في كل البطولات.

حصد العين نقطته الرابعة في المجموعة الثانية من الكأس من مباراتين، في مقابل ثلاث نقاط فقط للجزيرة في ثلاث مباريات.