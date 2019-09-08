انتصاران وتعادل للبطائح في معسكر مقدونيا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق فريق البطائح، الوافد الجديد لدوري الدرجة الأولى، انتصارين وتعادلاً، خلال المعسكر الخارجي للفريق المقام في مقدونيا، ضمن استعداداته للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بينما تنتظره مباراتان مقبلتان قبل ختام المعسكر الحالي، حيث تعادل البطائح في الودية الأولى مع سكوبيا إف سي بهدف لمثله سجله اللاعب هيثم المطروشي، بينما فاز في المباراة الثانية على فريق غلوبال بيسا إف سي بنتيجة (4-1)، وسجل أهداف البطائح كلٌّ من المحترف البرازيلي أليكس (هدفان)، وعبدالله الغافري وأحمد جلال، بواقع هدف لكل منهما، كما خاض البطائح مباراة قوية مع فريق كاستريوتي الهابط في الموسم الماضي من دوري المحترفين الألباني، وفاز بنتيجة (2-1)، وسجل هدفي الفوز البرازيلي أليكس وأحمد جلال. من جهته، عبر مدرب الفريق، المصري طارق السيد عبدالغفار، عن سعادته بالنجاح المبكر للمعسكر الخارجي، وتحقيقه الاستفادة الفنية والبدنية المطلوبة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «حظينا بمباريات ودية قوية ومفيدة كتجارب فنية وأسهم وقت تدشين المعسكر بشكل بارز لكونه يأتي تزامناً مع انطلاق منافسات المسابقات في مقدونيا، والفريق وصل لمرحلة طيبة تبشر بالخير، وماضون بجهودنا التدريبية للوصول للجاهزية الكاملة قبل بدء المنافسات، ويبقى الهدف الأساسي هو بناء فريق قوي يمكن البطائح من الظهور الجيد والمميز في الموسم المقبل، ولابد من الثناء على الروح الرياضية العالية للاعبين في تقبل الحصص التدريبية القوية».