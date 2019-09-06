الشارقة وشباب الأهلي يضعان «يداً بيد» في حوار الأقوياء

المصدر: جوني جبور - دبي

يجدد فريقا الشارقة (بطل الدوري) وشباب الأهلي (بطل كأس نائب رئيس الدولة)، في الخامسة عصر اليوم، الحوار للعام الثالث على التوالي، بطموح حصد كأس سوبر أقوياء كرة اليد، وذلك في النسخة الرابعة التي تستضيفها صالة النصر.

وتكتسب المباراة أهمية بالغة، لأن الفائز بها سيمثل الدولة للمنافسة على لقب بطولة كأس السوبر الإماراتي - البحريني، التي تجمع بطلي كأس السوبر، والمقررة الشهر المقبل في المنامة.

يذكر أن الشارقة حامل لقب السوبر في النسختين الأخيرتين على حساب شباب الأهلي، بينما فاز الجزيرة بلقب النسخة الأولى موسم 2015-2016.

وبدأ الشارقة الإعداد بصورة مبكرة من خلال تجميع اللاعبين، بداية شهر أغسطس، في ظل الحفاظ على عامل الاستقرار الفني بتجديد التعاقد مع مدربه الجزائري، سفيان حيواني، بالإضافة إلى وجود محترفه المصري، علي الزين، الذي شكل دعامة مهمة للملك في حصد إنجازات الموسم الماضي، قبل أن تكمل إدارة الألعاب الجماعية تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد، الثلاثاء الماضي، مع الدولي البحريني علي ميرزا، الذي تم قيده ضمن فئة اللاعب المقيم.

بدوره، سيخوض شباب الأهلي وصيف بطل الدوري أيضاً، أولى مبارياته الرسمية تحت قيادة مدربه الجديد، التونسي سامي السعيدي، بالإضافة إلى إبرام تعاقدات بحجم ضم الدولي التونسي، محمد الجيلاني معروف، القادم من نادي الإفريقي التونسي، وضم الدولي البحريني، محمد حبيب، لاعب نادي باربار البحريني، وتسجيله بفئة المقيم.

السعيدي: جاهزون للمباراة

أكد مدرب فريق كرة اليد في شباب الأهلي، التونسي سامي السعيدي، أن الفريق استهل مراحل الإعداد لضربة بداية الموسم منذ يوليو الماضي، التي اتبعت في شهر أغسطس بمعسكر خارجي في تونس.

وقال السعيدي، في تصريحات صحافية، إن «الفريق بات جاهزاً لضربة البداية، سواء من الناحية البدنية أو الفنية، بعد أن خاض شباب الأهلي في معسكر تونس أربع مباريات ودية، ركز العمل فيها على رفع معدلات اللياقة وترسيخ الجوانب المهارية، بالإضافة إلى تحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين»، وأضاف: «ثقتنا كبيرة بهذه المجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، لتحقيق لقب البطولة، رغم صعوبة المهمة في مواجهة فريق كبير بحجم الشارقة المدافع عن اللقب».