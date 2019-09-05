راشد الظاهري مرشح للقب «نجم الرياضة المفضل»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتم نجم رياضة الكارتينغ الإماراتي، البطل الموهوب راشد الظاهري، موسمه الرياضي للعام الجاري، بترشيحه للقب «نجم الرياضة المفضّل» في جوائز اختيار أطفال نيكلوديون، التي تقام فعالياتها بتاريخ 20 الجاري في أبوظبي، وذلك تقديراً لحجم الإنجازات التي حققها البطل الإماراتي هذا العام على مستوى العالم.

وتمكن الظاهري من تحقيق ألقاب أوروبية وعالمية، منها بطولة العالم للكارتينغ «سلسلة سوبر ماستر 2019» و«سلسلة كارتينج أوروبا العالمية»، اللتين تصنّفان ضمن فئة «سلسلة ميني». يذكر أن الظاهري تمكن من تحقيق هذه الألقاب في موسمه الأول مع فريق «بارولين ريسينغ كارت»، حيث يبقى الطموح الأكبر أن يتمكن الظاهري مستقبلاً من دخول عالم «فورمولا1».