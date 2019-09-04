خورفكان «يكتسح» جوائز الموسم الماضي للدرجة الأولى

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

سيطر نادي خورفكان على جوائز الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، بعد أن تألق بشكل لافت وحقق صعوداً تاريخياً إلى الأضواء بعد غياب طويل، حيث أحرز لقب الدرجة الأولى بعد التفوق طوال فترات الموسم وحتى نهايته، في حين صعد معه فريق حتا، الذي كان له نصيب من جوائز الموسم، من خلال جائزة أفضل لاعب صاعد، التي عادت إلى راشد سالم خلفان.

في المقابل، اكتسح خورفكان بقية الجوائز الأخرى، حيث فاز بجائزة درع التفوق الرياضي، كما كان له نصيب الأسد في الجوائز الفردية، من أفضل إداري، التي فاز بها علي خليل الحوسني، كما فاز أيضاً بجائزة أفضل مدرب، العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، الذي كان من المساهمين في الصعود، لكنه فك الارتباط بالنادي أخيراً، حيث حل مكانه المدرب البرازيلي كاميلي.

وكان خورفكان أيضاً حاضراً بقوة على مستوى جائزة أفضل حارس مرمى، من خلال المتألق منصور البلوشي، الذي قدم واحداً من أفضل المواسم لـ«النسور»، كما فاز بجائزة أفضل لاعب أجنبي البرازيلي رودريغو سوزا سيلفا، في حين كانت آخر جائزة للنادي من خلال أفضل لاعب مواطن، والتي عادت إلى عادل صقر. أما جائزة أفضل هداف فكانت من نصيب فينيكيوس سيلفا من دبا الحصن.

- خورفكان فاز بست

جوائز من أصل ثمانٍ،

خصصت لنجوم

الموسم الماضي

من دوري الهواة.