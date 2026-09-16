«ذا بيت» و«ويدوز باي» على عرش جوائز إيمي

واصل المسلسل الدرامي «ذا بيت»، الذي تدور أحداثه في غرفة ​طوارئ، سيطرته على جوائز إيمي بحصوله على جائزة أفضل مسلسل درامي للمرة الثانية على التوالي، في حين فاز المسلسل الجديد «ويدوز باي» بجائزة أفضل مسلسل فكاهي، أول من أمس، في ليلة احتفلت فيها صناعة ⁠التلفزيون بأكبر حفل توزيع جوائز لها. وتفوق «ويدوز باي»، وهو كوميديا رعب تدور أحداثها حول بلدة منكوبة في نيو إنغلاند، على الموسم الأخير من المسلسل الفائز سابقاً «هاكس» ‌ليحصد جائزة أفضل مسلسل كوميدي.

وفازت جين سمارت نجمة «هاكس» بجائزة إيمي الخامسة لها عن دورها في تجسيد شخصية الفنانة الفكاهية الارتجالية المثابرة ديبورا فانس، وأصبح ماثيو ‌ريس أول شخص يفوز بجائزتي تمثيل رئيستين في الحفل نفسه، بما في ‌ذلك جائزة عن مسلسل «ويدوز باي».

وباتت سمارت بفوزها هذا أول ممثلة ​تفوز بجائزة إيمي ‌لأفضل ممثلة فكاهية ​عن كل موسم من ⁠مواسم عرض المسلسل.

وقالت سمارت على المسرح بعد أن شكرت صناع المسلسل «يا لها من رحلة رائعة».

وكانت جوليا لويس - دريفوس، ​التي ⁠فازت بجائزة أفضل ⁠ممثلة فكاهية في ستة من أصل سبعة مواسم من مسلسل «فيب» هي المرأة الوحيدة التي اقتربت من هذا ⁠الإنجاز الذي حققته سمارت.